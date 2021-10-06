港2前特首董建華、梁振英涉避稅藏富 林鄭：信任不調查

「潘朵拉文件」洩密文件調查，揭露全球300多政要富商避稅藏富，包括香港兩名前特首董建華（右二）和梁振英（左二）。（中新社資料照片）

「國際調查記者同盟」（ICIJ）最新的「潘朵拉文件 」洩密文件調查，揭露全球300多政要富商避稅藏富，其中首度披露香港 兩名前特首董建華和梁振英的相關行為。香港現任特首林鄭月娥 則稱香港的制度是信任申報人，不會檢查、監察或調查個人項目。

國際調查記者同盟這次有全球650記者追查政商人士境外隱藏資產以避稅，被認為爆料規模空前。「潘朵拉文件」中，指董建華在2005年卸任特首後，先後設立7間離岸公司，其中1間用作開設滙豐銀行戶口，處理約值100萬美元的流動資產。董建華家族則開設數十間離岸公司；前特首梁浱英也首次被證實任內透過兩間離岸公司，迂迴持有1間戴德梁行日本業務公司的3成股權。

董建華昨天透過發言人回覆查詢，稱有關事情與他擔任特首的工作期間並無關係，因此不會就此回應。

梁振英在報告披露的前一天（4日）即數度回應，批評報告是炒作，強調當年有申報直接持有的公司股權，並將所有股權交由信託管理，又指在就任之前，已啟動辭任董事程序。

香港特首林鄭月娥就「梁振英未申報任內透過離岸公司、持有及放售海外公司股權」表示，港府有穩健的申報制度，行政會議成員及問責官員，需要向公眾披露需申報利益，機制是信任申報人申報內容，不會再檢查所申報資產。

林鄭月娥表明不願評論個別個案，但補充說，大家可見現任行政會議成員所作的個人利益申報紀錄，已很詳細和細緻作其個人利益申報。

前香港廉政公署總調查主任、執業大律師查錫我說，今次事件反映官員申報制度有漏洞，梁振英在任時未有詳細申報所持私人公司股權及擔任私人企業公司董事，而現時被揭任內出售股權獲益，「已非常明顯顯示申報制度有漏洞」。

查錫我在一個電台節目中說，法律上難説梁振英是否構成公職人員行為失當，若是故意不申報又涉及利益衝突，會有機會觸犯法律，但事件在觀感上或有問題，香港政府及梁振英應該解釋清楚，為何要迂迴地將所有股權交由信託管理，而並非直接申報。他認為，若交予信託就不用申報，申報機制等於蕩然無存，港府有責任修補漏洞。