香港特首林鄭最後施政報告聚焦房地 長遠發展新界北

林鄭月娥強調，除聚焦未來、融入國家發展大局，解決房屋和土地問題仍然是 「重中之重」 的工作。圖為香港紅磡一公營房屋。（中通社）

香港 特首林鄭月娥 今發表任內最後一份施政報告，她表示解決房屋及土地問題是市民的重點期望。她稱這份施政報告「聚焦未來」，港府將公布規模龐大，以10年、20年計的新界北長遠發展計畫，範圍橫跨北區、元朗等綜合規畫，成為其中一個香港新的經濟中心。

明報報導，理大建築及房地產學系教授許智文預料，林鄭不能落實所有土地政策，但下屆港府將沿用「向北走」的發展模式。工聯會麥美娟稱外界難免猜測林鄭有意連任，但她不會將兩者掛鉤。

林鄭月娥6日將發表本屆任內最後一份施政報告，封面與往年一樣是天藍色，主題是 「新局面，新機遇」 。（中新社）

據報導，林鄭月娥昨日在出席行政會議前見記者，展示施政報告的天藍色封面。她預告篇幅與往年相若，內容聚焦未來，「經濟發展很重要，融入國家發展大局也很重要，但我完全明白市民的重中之重是希望港府能解決房屋和土地問題」。

報導稱，新界北發展是這份施政報告的焦點，範圍不限現時北區，旨在規畫未來「數以十年計」的發展，遠超本屆港府任期，連同林鄭早前推出的「明日大嶼」，冀大增土地供應；藍圖亦會推動與內地融合，包括設立新的過境設施，包括洪水橋至前海跨境鐵路。另外，位於北區的「沙嶺超級殯葬城」早前引起爭議，預料港府會宣布推倒計畫，原規畫連焚化爐都要重新考慮選址。

報導說，消息稱今日亦會公布重整港府架構，包括增設文化局，分拆運輸及房屋局，將房屋與發展合併成一個局，當局會著手研究重組 ，及草擬相關法例文本，留待下屆決定是否推行。林鄭亦會提出盡快在下個立法年度提出基本法23條立法，但據悉不會觸及具體時間，其任期內未必完成立法。施政報告亦會講述港區國安法實施一年多的成效，及中央修改選舉制度，實現「愛國者治港」。

另據大公報報導，至於福利方面，早前有消息指，施政報告將建議合併「普通」和「高額」長者生活津貼，並畫一金額至3815港元（約490美元），預期約5萬名正領取普通津貼的長者受惠。