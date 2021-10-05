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澳門增3確診 啟動全民普篩 逾千跨境童滯留

香港新聞組／香港5日電
因應澳門再次出現新增確診病例，澳門4日晚間9時啟動全民核酸檢測。（中通社）
因應澳門再次出現新增確診病例，澳門4日晚間9時啟動全民核酸檢測。（中通社）

香港4日新增4宗確診個案，其中兩人是分別由印尼及菲律賓抵港的外傭，另有少於10宗初步確診。此外，澳門4日新增3宗確診，均為任職裝修工人的內地及越南籍外勞。其中一人需要每日往返澳門及珠海，故珠澳口岸新通關安排取消，維持現行防控措施，又有超過千名跨境學童滯留澳門。澳門4日晚也展開第三次全民檢測

昨午通報新增一本土病例後，澳門政府同時宣布，自4日晚上9時至7日晚上9時啟動第三次全民核酸檢測。官方表示，目前感染源頭調查仍在進行中，澳門已對患者居住生活的區域採取分區分級管理措施。

適逢內地十一長假期間，澳門應變協調中心4日午間通報，一名年46歲，居住於珠海的中國籍裝修工人，於4日在澳門核酸檢測結果顯示為陽性，成為澳門自疫情以來，第72例確診病例。

當日下午，澳門應變協調中心召開發布會，表示將對患者在澳門居住、生活的區域採取分區、分級管理措施，包括新增紅、黃碼區，紅區實行全限制封閉式管理，黃區人員即時進行核酸檢測，完成前不准外出，並須自我健康管理。

文匯報報導，4日下午澳門公布當日1名確診病例，原定當天中午恢復的珠澳口岸通關安排再度被推遲，當晚官方又通報再增2例確診。突如其來的變化讓不少往返兩地人士感到沮喪，其中不少澳門居民原先盼望國慶假期能夠返回內地探望親人，又有超過千名跨境學童滯留澳門。民眾表示，目前通關政策，極易受到本地疫情影響「急剎車」，確實給生活和工作帶來不少影響。

澳門教育及青年發展局當天緊急叫停了復課安排，但已有1000多名跨境學童返回澳門，當中300多人未能在澳門找到住宿地方。當局已安排他們入住慈青營、黑沙青年旅舍、竹灣青年旅舍、石排灣職業技術中心，目前有足夠宿位讓學生入住。

澳門 檢測 疫情

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