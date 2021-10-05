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「潘朵拉文件」揭密：港前特首董建華、梁振英隱匿財富

香港新聞組／香港5日電
前香港特首董建華被牽扯進「潘朵拉文件」。（中通社資料照片）
前香港特首董建華被牽扯進「潘朵拉文件」。（中通社資料照片）

國際調查記者聯盟（ICIJ）公布「潘朵拉文件」，揭露全球數百名政要和富豪境外隱匿財富情況，香港前特首董建華、梁振英以及中國全國人大河南省代表馮琪雅三名中、港名人上榜。

紐約時報指出，列名潘朵拉文件不一定代表這些政要和富豪從事不法，但因這揭露某些政治領袖能在多大程度上避免財富遭課稅並逃避公眾問責與審查，仍值得外界關注。

立場新聞是ICIJ「潘朵拉文件」（Pandora Papers）合作的唯一香港媒體。立場新聞參與的這場調查發現中國全國政協副主席、前香港特首董建華及其家族成員，涉及至少72間離岸公司。

董建華擁有當中7間離岸公司，這7間公司均於他2005年3月卸任特首後設立，而其中1間擬用作開設滙豐銀行帳戶，處理估計價值100萬美元的流動資產。

ICIJ曾透過前任特首辦向董建華查詢他本人及家族所涉的離岸公司用途為何，與其政協職務是否相關，但未獲具體回應。

報導說，同為前香港特首與現任中國全國政協副主席的梁振英，在任職香港特首期間，申報持有戴德梁行（DTZ）附屬公司的股權，但多次拒絕交代相關業務。如今「潘朵拉文件」調查中首次證實梁振英在任內透過兩間離岸公司，迂迴持有一間戴德梁行日本業務公司3成股權。

梁振英被爆任特首時賣股獲利，但他出面否認，並交給律師處理。（中新社資料照片）
梁振英被爆任特首時賣股獲利，但他出面否認，並交給律師處理。（中新社資料照片）

文件首次揭露，這3成股權於2015年12月以20萬英鎊（約27.2萬美元）出售。當時梁在任特首，而廉政公署正調查他與澳洲上市公司UGL簽訂協議，收取400萬英鎊一事。翻查行政會議利益申報，梁從未申報持有UGL股權、也沒有申報特首任內出售股權，公眾無從得知他賣股獲益。

梁振英：子公司股權不必申報

梁振英昨在臉書發聲明回應說，申報制度的要求是申報直接持有的公司股權，下面各級子公司的股權持有及股權變動不必申報；他並說在制度要求以外主動作出額外安排，將所有股權放入由專業人士管理的信託，「本人不行使作為（包括日本公司）股東的決策權」。

梁振英指出，各地方與各公司辭任董事的法律及合約手續不同，提出辭任董事在法律上不一定馬上生效，「立場新聞的報導有誤導成份，我已交給律師處理」。

另據香港01報導，梁振英於臉書補充：「基本法的要求是「就任時」申報，不是經常性申報，也不要求在財產有變化時申報，質問「這規定十分清楚，但是又有人斷章取義，再拿出來炒作。為什麼？」

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