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香港癌症年增3.5萬宗創新高 肺癌居首

香港新聞組／香港5日電
香港最新癌症數字再創新高，肺癌占據首位。（中通社資料照片）
香港最新癌症數字再創新高，肺癌占據首位。（中通社資料照片）

2019年香港癌症新增個案再創新高，前年達到3萬5082宗，較對上一年增加3.1%，與2009年相比，更增加35%。醫管局又預測，女性患癌人數在未來兩、三年可能會超越男性。

香港電台報導，醫管局癌症資料統計中心的數據顯示，前年每日平均有96人患上癌症，最常見的五種癌症依次為肺癌、大腸癌、乳腺癌、前列腺癌和肝癌，其中患肺癌人數按年增加6.2%，前列腺癌的升幅更達到14.9%。死亡率方面，前年有1萬4871人因癌症死亡，較對上一年上升1.9%。

中心總監黃錦洪表示，癌症新增及死亡個案增加的主要是因為香港人口老化。他又指出，前年患癌的男性比女性多288宗，但女性患癌的風險近年持續上升，男性患癌風險則由下跌轉趨平穩，加上女性人口比男性多，預計未來兩、三年女性患癌人數可能會超越男性，而到2030年就幾乎肯定會比男性患者多。

黃錦洪又說，肺癌是繼2012年後，再次超越大腸癌成為香港最常見癌症，前年有5575人患上肺癌，當中超過一半患者是由於基因突變，而57.3%患者發現患肺癌時已經到第四期，是香港最致命的癌症，患者之中以男性占多。至於患前列腺癌的人數升幅較大，黃錦洪說，可能是與近年男性肥胖因素有關。

另據明報報導，有呼吸系統科專科醫生表示，近年肺癌患者不論性別、有否吸菸，肺腺癌個案均占多數，肺癌患者普遍初期沒病徵，醫學界期望探討肺篩查，但目前未有足夠數據支持如何界定篩查組別。

報導稱，被問為何香港吸菸率沒大升，肺癌卻再躍升為最常見癌症，香港癌症資料統計中心總監黃錦洪說，近半肺癌患者有基因突變，目前未知突變成因。他提醒有關基因突變位於肺癌組織，要抽組織化驗，一般人無法透過驗血得知有否相關突變。

癌症 香港 肥胖

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