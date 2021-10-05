香港新界東區議員宣誓 16人被質疑有效性

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港府昨安排新界東包括沙田、大埔、北區及西貢4個區議會共50名區議員宣誓。香港 01報導，港府昨晚發稿，指西貢區議會主席周賢明、北區區議員侯志強等34人宣誓有效，沙田區議會主席李志宏、副主席黃學禮、涉初選案的西貢區議員柯耀林等16人宣誓存疑，局方稱已向有關區議員發信要求提供額外資料，以決定其宣誓是否有效。

另據明報報導，16名被民政事務局局長徐英偉指宣誓有效性存疑的區議員之中，大埔陳振哲、陳蔚嘉、蘇達良、西貢柯耀林、沙田李志宏、黎梓恩、沙田區政吳錦雄和民主黨 鄭則文等，翻查資料，部分人曾借出辦事處作民主派初選票站或協助初選設票站。陳振哲在宣誓後曾表示，對自己過關的信心很大，不認為有任何不利因素。

據報導，有7人曾參與民主派初選的區議員被質疑宣誓有效性，包括同屬林卓廷名單的沙田區議員吳定霖、西貢區議員柯耀林等。另外有4名曾簽署「要求中止獨立關稅區地位」聲明的區議員，包括沙田區黎梓恩、沙田區議會副主席黃學禮，亦收到徐英偉信件要求他們提供更多資料，以確認宣誓是否有效。

報導稱，李志宏表示，事前已經有心理準備不能過關。他稱，港府在信中指找到他臉書 的片段，相關片段有人在「光復香港、時代革命」的旗幟下拍片。他說，自己只是轉貼該片段，片中人亦不是他，不知道港府的準則為何；他質疑有關截圖是否就是證據、會否因而觸犯法律等。