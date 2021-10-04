譚耀宗預估 23條立法明年上半年完成

全國人大常委譚耀宗預估明年上半年完成香港「基本法」23條立法相關工作。（新華社）

全國人大常委譚耀宗表示，預估明年上半年完成香港 「基本法」23條立法相關工作 。譚耀宗也提到，北京 當局會在「適當時間」處理香港2047年後的問題。

據香港電台報導，譚耀宗昨日在商台節目《政好星期天》後表示，港區國安法已經實施，現時已有為23條立法的基礎，本屆立法會會期至10月30日中止運作，沒有足夠時間完成相關工作，但新一屆在明年上半年有數個月時間，希望明年上半年能完成工作。他說，未跟保安局局長討論，純粹自己估計甚麼時間可以做到。

被問到為23條立法是否下屆特首人選的重要指標，譚耀宗說，無論誰參選行政長官，特首和政府官員都有憲制責任就23條立法。

綜合香港電台、香港01報導，當被問及「50年不變」承諾及2047年後問題時，譚耀宗稱，香港「基本法」列明「一國兩制」50年不變，「但不代表2047年一定會改變」，「只要中央對我們有信心，2047不是問題，（中央）適當時候會處理」。

另據明報報導，對於23條立法時間表、有否公眾諮詢等，保安局發言人表示，特區政府一直推行23條立法相關工作，包括研究2003年時草案及國家安全法律研究。發言人稱會小心推展，包括做好解說和諮詢，期望下個立法會期全速推展有關立法工作。

另外，全國人大常委會會議將於本月19至23日在北京舉行，譚耀宗說，暫時未有收到通知會繼續討論將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三的議題，人大常委會的議程要留待人大委員長決定。