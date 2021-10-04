香港職工盟解散：反抗力量不消失 保安局：刑責抹不走

香港職工盟3日舉行特別會員大會，通過解散議案。圖為香港民眾日前參觀職工盟的展覽。（Getty Images）

香港 最大的工會聯盟之一、有31年歷史的香港職工盟，昨天下午召開特別會員大會，通過解散議案，所有員工會在兩個月內遣散。

香港職工盟成立於1990年，被認定為香港首個強調自主及民主的工運陣營，其主張堅持工會組織應向工人群眾負責，不受任何外力操縱。職工盟屬會90個，會員人數約14萬5000人。

職工盟主席黃迺元說，職工盟解散是香港獨立工運的重大挫折，他深信工人的反抗力量不會因此而消失，認為「有矛盾就有對立，有壓迫就有抗爭」，批評政權只想解決提出問題的人，而不解決問題，香港未來不會有希望。

職工盟的會員大會昨天下午舉行時，部分人士在門外簽名，寫上打氣字句。政府雇員團結工會理事長陳耀國說，對職工盟解散覺得傷感，即使通過解散，屬會仍會繼續運作，但認為前路難行，擔心失去職工盟支持，日後在爭取勞工 權益時會被當局忽視。

香港新聞組╱香港4日電

另據明報報導，黃迺元說，職工盟在充滿掙扎下作出無奈決定，勉勵工運同路人不必懷憂喪志。他強調職工盟從無違法，無法評估解散能否消除政治風險。另邊廂，保安局重申組織刑責不會因解散而被抹走。據悉，多個職工盟屬會將繼續運作，但失去職工盟場地和行政支援；至於個人去向，黃迺元稱會繼續在清潔服務業職工會為工友發聲。

據報導，職工盟昨午舉辦特別會員大會的石籬培訓中心外，掛起一幅橫額「無論如何 我們還是在一起」。職工盟命運揭盅前夕，有組織幹事及成員自發設街站訴說各人的故事。許多幹事、屬會代表穿著印有「滴水穿石」四字的上衣，入場前在橫額寫下一句句心聲：「香港人加油 職工盟長存」、「踎低係為咗跳起」、「未來見」。