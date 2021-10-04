我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

香港職工盟解散：反抗力量不消失 保安局：刑責抹不走

香港特派員李春╱香港4日電
香港職工盟3日舉行特別會員大會，通過解散議案。圖為香港民眾日前參觀職工盟的展覽。（Getty Images）
香港職工盟3日舉行特別會員大會，通過解散議案。圖為香港民眾日前參觀職工盟的展覽。（Getty Images）

香港最大的工會聯盟之一、有31年歷史的香港職工盟，昨天下午召開特別會員大會，通過解散議案，所有員工會在兩個月內遣散。

香港職工盟成立於1990年，被認定為香港首個強調自主及民主的工運陣營，其主張堅持工會組織應向工人群眾負責，不受任何外力操縱。職工盟屬會90個，會員人數約14萬5000人。

職工盟主席黃迺元說，職工盟解散是香港獨立工運的重大挫折，他深信工人的反抗力量不會因此而消失，認為「有矛盾就有對立，有壓迫就有抗爭」，批評政權只想解決提出問題的人，而不解決問題，香港未來不會有希望。

職工盟的會員大會昨天下午舉行時，部分人士在門外簽名，寫上打氣字句。政府雇員團結工會理事長陳耀國說，對職工盟解散覺得傷感，即使通過解散，屬會仍會繼續運作，但認為前路難行，擔心失去職工盟支持，日後在爭取勞工權益時會被當局忽視。

香港新聞組╱香港4日電

另據明報報導，黃迺元說，職工盟在充滿掙扎下作出無奈決定，勉勵工運同路人不必懷憂喪志。他強調職工盟從無違法，無法評估解散能否消除政治風險。另邊廂，保安局重申組織刑責不會因解散而被抹走。據悉，多個職工盟屬會將繼續運作，但失去職工盟場地和行政支援；至於個人去向，黃迺元稱會繼續在清潔服務業職工會為工友發聲。

據報導，職工盟昨午舉辦特別會員大會的石籬培訓中心外，掛起一幅橫額「無論如何 我們還是在一起」。職工盟命運揭盅前夕，有組織幹事及成員自發設街站訴說各人的故事。許多幹事、屬會代表穿著印有「滴水穿石」四字的上衣，入場前在橫額寫下一句句心聲：「香港人加油 職工盟長存」、「踎低係為咗跳起」、「未來見」。

香港 勞工

上一則

浙江衛視誤把雷軍當周鴻禕 周鴻禕自嘲：是我嗎？

下一則

遊客未買30元門票被阻 反罵湖南苗寨景區「窮怕了」

延伸閱讀

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
香港職工盟解散 央視稱「反中亂港組織」

香港職工盟解散 央視稱「反中亂港組織」
談香港現況被打斷 黃秋生喊「尊重一下」

談香港現況被打斷 黃秋生喊「尊重一下」
香港「劍后」入選傑出青年：失敗中學習

香港「劍后」入選傑出青年：失敗中學習

熱門新聞

圖為中國網友上傳吉林省磐石市的停電狀況。 （取材自微博）

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

2021-09-28 01:31
全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。（路透）

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

2021-09-26 21:49
中國近期多省分拉閘限電，惹民怨，質疑地方「一刀切」，中國自媒體指出，原因為中國部分地區在「開學前狂補作業」。（圖／取自搜狐）

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

2021-09-26 11:23
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自豆瓣電影）

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

2021-10-03 01:50

超人氣

更多 >
中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」
曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」
南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台