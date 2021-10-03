香港擬增仇恨罪 保安局長批仇警言論「冷血」

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 一名女水警執勤時被走私艇撞落水死亡，網上接連出現嘲諷言論，港府保安局長鄧炳強說，將在基本法23條國安立法中，加入「仇恨罪」。

香港水警一艘巡邏艇，9月25日在沙洲海面執勤，據報被走私船撞翻，船上四名警員墜海，三名男警員獲救，一名女督察兩天後才在二澳海面尋獲但已死亡。

事件發生後香港網路上出現嘲諷聲，有人改編歌詞流傳，還有同為紀律部隊者發表被指嘲諷的言論。包括二名消防員、一名懲教人員和一名警察 為此被令停職。另有麥當勞 、勞力士手表的廣告，被建制派人士指有影射而出現風波。

港府保安局長鄧炳強說，有人在事件後發表仇警言論是冷血，不應該為了宣揚政治理念，作出冷血無人性的行為，當中有紀律部隊人員涉案，已經停職，他對他們的行為感到遺憾和憤怒，下一步會調查事件有沒有刑事成分或是否需要進行紀律調查。

鄧炳強稱，將研究把「仇恨罪」放入23條立法中，現時香港國安法並沒有包括仇恨罪，刑事罪行條例則有針對煽動仇恨罪行，在研究23條立法時，會切合社會需要，一同研究將仇恨罪放入條文中，至於會否指明是針對公職人員或警員的仇恨罪，現階段沒有定論。

鄧炳強又稱，港區國安法實施效果比想像中多，包括成功打擊「大老虎」壹傳媒創辦人黎智英，和他旗下的媒體，年輕人面對的煽動減少，社會回復相對平靜，但不是一條法例就可以解決問題，社會上仍然有孤狼式襲擊和小組式放置爆炸品的事件。香港政府正就23條立法進行研究，會考慮過去兩年社會事件，相信因應社會形勢不同，建議立法範圍與2003年時一定有不同。

香港女水警墜海死亡後，廣東展開打擊走私船行動。廣東海警局已查扣25艘違法違規船隻，拘捕145名疑犯。