移走「紀念六四」國殤之柱？ 港大：檢討校園風險管理

港大的「國殤之柱」高約7公尺，基座以紅字刻上「六四屠殺」和「老人豈能夠殺光年輕人」等字樣，上刻有多個身軀扭曲面容痛苦的人像，象徵血腥鎮壓的死難者。（路透）

香港 大學昨天傳出將移走支聯會存放在校內紀念六四 的「國殤之柱」。校方應詢時表示，不回應揣測性的報導，但不時會檢討校園風險管理及設施使用情況。

綜合媒體報導，港大2012年興建百周年校園期間，曾聯絡支聯會商討搬遷「國殤之柱」事宜。支聯會公司秘書兼清盤人蔡耀昌曾表示，校方如有意移動國殤之柱，必須與支聯會商討；他昨接受查詢時稱，未接獲港大校方就移除「國殤之柱」一事聯絡他。

蔡耀昌表示，校方做任何決定均須事先諮詢學生，並考慮市民感受及聯絡支聯會。他認為，大學享有高度自主，不應因為害怕就搬走「國殤之柱」，「除非有天法律認定違法，不搬就會帶走校長」。

存放在港大的「國殤之柱」高約7公尺，上刻有多個身軀扭曲面容痛苦的人像，象徵血腥鎮壓的死難者，基座以紅字刻上「六四屠殺」和「老人豈能夠殺光年輕人」等字樣。「國殤之柱」由丹麥藝術家高志活創作，1997年先在維園燭光集會上展出，其後由港大學生會及市民護送至港大，巡迴多間院校展覽後，港大學生會全民投票 通過永久擺放，矗立黃克兢樓平台至今。

由於支聯會已宣布解散，資產又被凍結，加上港大已收回學生會設施管理權，目前「國殤之柱」去留成疑。

全國人大常委譚耀宗昨日拒絕評論應否銷毁國殤之柱，稱「與國家安全要求不符的東西，都希望搬走、移走，或者不要再做」。

全國人大常委譚耀宗昨出席賀國慶活動後見傳媒，被問到「國殤之柱」是否違反國安法，他稱與國家安全要求不符的東西，均希望可移走，「總之不利香港社會穩定、對國家安全無好處的東西，就不可以做」。被問到「國殤之柱」應移送至何處、是否應銷毁，他說不會具體建議。至於警方應否執法，他稱須留待執法部門處理，相信警方會按法例執法，「不想公開表達很多相關意見，影響其（警方）專業工作」。