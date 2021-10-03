香港「劍后」入選傑出青年：失敗中學習

國際青年商會香港總會2日公布今年十大傑出青年，當中包括香港女子劍擊運動員江旻憓（左四）。（中通社）

香港 新一屆傑青得獎名單昨日出爐，7名傑青來自演藝、康體、文化及藝術、專業工作和工商業三個不同界別，包括上月在全運會中勇奪重劍個人賽銅牌的 「劍后」江旻憓。

香港文匯報報導，世界排名曾經躍升至第一的江旻憓表示，自小立志做父母眼中的乖乖女，但事與願違，她的體育夢最初與父母的期望相悖。

江旻憓坦言，自己第一件讓父母失望是她放棄習舞，「父母想我學芭蕾舞，但我3歲那時已不喜歡跳舞，沒想過要當上美麗、高雅的芭蕾舞家。」第二件是，在她完成大學課程後，她沒有按父母期望選擇平安穩定的工作，反而踏上父母眼中既辛苦又危險的劍擊運動員 之路。第三件讓父母失望的事是，早年她左右膝十字韌帶斷裂，父母勸她退役，她卻堅持出戰東京奧運 ，詎料表現失準，令市民失望。

不過，江旻憓的父母一直以來的支持，令她奮發圖強，在早前的全運會中奪銅牌，「很想贏，但就算輸了，也希望可以讓小朋友看到運動員如何積極面對失敗，從中學習，繼續努力。」

據報導，另一名傑青、身兼稻苗學會主席的金記冰室老闆徐汶緯有不一樣的成長背景：他來自單親家庭、中三已經輟學，要在地盤等地方做散工，更經歷創業失敗，但仍保持正面、樂觀、積極的心態，終於克服輸在起跑線的困局，「人人都說起跑線，我自己覺得起跑線在哪裡無所謂，因為人生就像一場馬拉松，只要在人生中保持正面、樂觀、積極的心態，大家都可以去到自己想去的地方。」

其他傑青包括：有份營運社區檢測中心的相達生物科技創辦人暨行政總裁招彥燾、曾是美國費城樂團首名華人助理指揮的香港管弦樂團駐團指揮廖國敏、在數年間完成3個學士學位，憑知識改變命運的國際青年商會香港總會前會長簡汝謙、推動在膀胱癌手術應用微創機械人的中文大學醫學院助理院長張源津，及香港大學醫學院臨床腫瘤學系臨床副教授林嘉安。