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存低價樓首期 月入4萬年輕夫妻須4年不吃喝

香港新聞組／香港3日電
香港工聯會調查全港34個「上車盤」，一對月入共4萬元的年輕夫婦，即使不吃不喝，最少要儲4年積蓄，才夠四成首期買屯門210平方呎單位。圖為位於鰂魚涌的康怡花園。（中新社）
香港工聯會調查全港34個「上車盤」，一對月入共4萬元的年輕夫婦，即使不吃不喝，最少要儲4年積蓄，才夠四成首期買屯門210平方呎單位。圖為位於鰂魚涌的康怡花園。（中新社）

工聯會調查，一對月入共4萬元（港元，下同，約5138美元）的年輕夫婦，即使不吃不喝，最少要儲4年積蓄，才夠四成首期買屯門210平方呎單位，若要在市區置業更要儲錢12年，加上10萬至近40萬元的印花稅，手頭無幾百萬是難「上車」。

香港文匯報報導，工聯會8月至9月期間，抽出市面34個適合二人家庭居住的私人「上車盤」，包括10個一手樓盤、全港十大屋苑及港島區14個私人住宅物業，統計它們在今年5月至9月的價單，並以今年第二季統計處每月就業收入中位數1萬9600元，推算一個二人家庭月入共約4萬元。

昨日公布的結果顯示，有85%「上車盤」四成首期介乎160萬元至400萬元，代表該兩人家庭即使不吃不花、零開支的情況下，仍要最少儲錢近4年才夠繳付調查中最便宜、面積最小的屯門「帝御·嵐天」210呎單位首期；若想購置市區的黃竹坑揚海320呎單位，則需要儲錢12年。二手市場方面，上車熱門嘉湖山莊及沙田第一城也要儲錢5年多。

據報導，工聯會立法會議員郭偉強表示，調查反映樓價與打工仔收入脫節，「假設一個青年25歲畢業，打工逾10年儲夠首期，再供樓30年，即退休後還未供斷。」他又指，印花稅款占比近兩成，讓負擔變得更明顯，坦言「因為印花稅的款項，業主在裝修上不敢落本，如何住得舒服？」

「現時樓價這麽高，不但中產階層，連高薪族要買樓也不容易。」中產之聲主席李子榮昨日表示，政府的房屋政策向基層家庭傾斜，忽略了中產及夾心巿民的需要，「興建的公屋多了，但居屋則不足夠，現時政府的公私營房屋不是七三比，而是八二比，即是居屋更少，市民更難上車。」

報導稱，郭偉強建議，港府訂立安居自住的房屋市場，提供價格可負擔的資助房屋，並取消以補地價把居屋流入自由市場買賣的政策，把私人自由市場與資助房屋自住市場分隔，杜絕炒風進入資助房屋市場，減少對有住屋需要的市民的影響。同時為首次置業人士提供一次性優惠，包括豁免印花稅及按揭保險費用，減輕他們的負擔。

他同時強調，港府亦應大幅增加資助房屋供應，協助無法申請公屋但又無力負擔私樓的市民置業，同時加快舊區重建的進度，讓港島區等地方可以提供資助房屋。

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