新思維擬參選立會 10/23會員大會拍板

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 立法會選舉提名 期本月30日展開，標榜走「中間路線」的政黨新思維主席狄志遠昨天表示，包括他在內有三至四名成員正積極考慮參選立法會選舉，將於10月23日的會員大會作出決定。

香港01報導，狄志遠表示，他參選選委會是「試水溫」，坦言取得提名不容易。至於中立路線會否爭取選民支持，他稱不同政黨派別參選都有難處，例如激進泛民目前參選空間非常小，建制派內部競爭激烈，他不會低估溫和理性泛民參選的難度，但他相信新思維的路線，對選舉的信心不斷增加。

新思維建議區議會保持選舉制度，保留現有的民主成分。據報導，副主席黃俊瑯認為，港府應盡快在立法會選舉及特首選舉後，補選區議會，在補選前需要有過渡方案，例如增設地區組織人士列席區議會及推出「接見市民計畫」。

報導稱，新一份《施政報告》下周發表，新思維就《施政報告》提出一系列建議，包括保留區議會選舉、盡快恢復通關、設立5億港元殘疾人士支援基金及重推「私人參建居屋計畫」等。狄志遠表示，對新一份《施政報告》期望很高，若果港府不能藉機會扭轉局勢、逐步開放民主，將看不到香港前途所在。