跟隨中聯辦主任腳步 港府官員「十一」爭相走訪基層

香港財政司長陳茂波1日探訪劏房和公屋住戶，並和其中一戶人家一起用餐。（取材自香港文匯報）

中聯辦主任駱惠寧9月30日走訪香港 基層，特別探訪「籠屋」居民並表達對香港市民住房問題的關切後，儘管次日是香港「十一」三天連假的首日，港府名司局長仍趕忙跟進訪視居住在「劏房」、「公屋」的底層民眾，並眾口一致表達對香港市民居住問題和生活的關心。

香港文匯報報導，香港財政司長陳茂波10月1日探訪劏房和公屋住戶，並且與其中一戶家庭一起包餃子 、吃水果。他強調，土地和房屋是香港社會面對最尖銳的矛盾，也是特區政府必須全力解決的頭等大事。

香港運輸及房屋局長陳帆1日在立法會議員鄭泳舜及深水埗區議員劉佩玉的陪同下，也前往深水埗多個劏房住戶訪視。根據報導，陳帆表示，每次探訪後的感受都鞭策着局方，必須竭力增加公營房屋的供應。

香港民政事務局長徐英偉1日則探訪荃灣多個劏房戶，了解劏房家庭的需要，並向居民說明港府相關的福利 計劃，以及送贈福袋。

香港財經事務及庫務局長許正宇1日先與民建聯立法會議員張國鈞到一處社區「華富邨」視察，隨後再與立法會議員柯創盛前往「順利邨」和「安泰邨」與市民交流。許正宇說，這次探訪能讓政策和工作更貼民心，更合民意。

至於香港公務員事務局長聶德權1日則參與一個為獨居長者加裝扶手，加強長者居家防跌保護的活動。聶德權稱，這次活動別具意義，他並呼籲香港公務員團隊共同參與這類活動，為社區、為長者獻出關懷。

根據香港中聯辦官網發布的消息，駱惠寧9月30日再次深入香港基層，先後探訪香港漁民、創業青年、社區居民、臨街商鋪和「籠屋」住戶。

中聯辦的新聞稿稱，在看到「籠屋」的居住條件後，駱惠寧說，「耳聞不如目睹啊！」並稱親眼見到「籠屋」擠迫的居住條件，讓他心情十分沈重。

駱惠寧表示，「香港同胞的煩心事，始終牽動著中央的心。」他並強調，「必須加大力度解決住房問題」，「既是中央的關切，也是廣大市民的期盼」。