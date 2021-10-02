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支持反送中 香港學者羅永生、許寶強未獲嶺南大學續約

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

嶺南大學證實，原任文化研究系客席副教授的羅永生及許寶強，合約「已於今年9月完結」，但校方以「保障個人私隱」為由，拒透露原因。

香港01報導，二人是活躍於社會運動的香港學者，曾高調支持佔中運動，屢次評論時政，羅永生至上月初仍敢於發言，在報章撰文，形容港區國安法令香港民主選舉機制一夜「完善」，踏進「威權統治」年代。

羅永生回覆傳媒稱，原定客席副教授合約2022年才完結，惟嶺大在無解釋原因下，於9月中「單方面終止合約」；而許寶強則在截至9月30日仍未接到嶺大正式信件通知。

羅永生及許寶強，連同陳允中有嶺大文研「三寶」之稱，三人在2014年9月28日警方發放催淚彈後發公開聲明譴責政府，並宣布罷教，三人曾高調支持佔中運動，並在2017年宣布離開嶺大。而羅永生及許寶強後來以客席身分回到嶺大任教。

許寶強在嶺大任教20多年，一直深受學生歡迎，前香港眾志創黨主席羅冠聰曾是其學生，羅冠聰曾形容許寶強是其「啟蒙者」，指許寶強擅於啟發學生思考。

許寶強活躍於社會運動，近年屢次評論時政，亦是612人道支援基金信託人。許寶強前天表示仍未收到嶺大正式信件通知，未知校方會否提及合約完結的原因。

至於羅永生，在嶺大任教28年，筆名安徒，亦是香港著名文化研究學者。羅永生至上月初亦有在明報刊登文章，形容國安法令香港的民主選舉機制一夜「完善」，踏進「威權統治」年代。

羅永生表示，原定客席副教授合約在2022年才完結，但在9月初在明報撰文後，數天後即收到校方終止合約信件，對校方單方面終止合約感突然，估計與大環境有關，惟他強調不後悔撰文，「任何時間都會繼續寫」。

嶺南大學回覆指，羅永生及許寶強的客席合約於9月完結。為保障個人私隱，大學不會透露個別教職員的聘任資料。嶺大文化研究系網頁的教職員名單上已刪去二人名稱及相片，分頁內只留有二人基本文字資料。

香港 港區國安法

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