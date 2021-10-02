港官紛訪劏房 香港財爺：全力解決房屋問題

陳茂波（右三）與劏房戶一起包餃子。（取材自臉書）

港澳辦主任夏寶龍盼香港 告別劏房和籠屋，中聯辦主任駱惠寧十一前夕探訪籠屋住戶。多名問責官員昨天在建制派陪同下四出探訪劏房戶及基層。財政司長陳茂波昨探訪劏房和公屋家庭，形容土地房屋是港府必須全力解決的頭等大事。

陳帆（左）探訪深水埗劏房戶。（取材自臉書）

明報報導，運房局長陳帆到深水埗，稱會加大力度增加公共房屋和過渡房屋，亦冀劏房租務管制法例通過。被問到落區是否因駱惠寧落區，陳帆稱「我們經常都與地區人士、志願機構、商界朋友去探劏房戶」。

據報導，中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，駱惠寧做法是再次表達中央信息，官員和建制派「無理由看不到」，官員和建制派正在新政治氣氛下摸索標尺，以爭取來屆政府或立法會的位置，「做這些事（落區探訪）肯定無錯，當然大家都知道這是政治姿態，做了無大幫助」，對市民而言最重要是有否政策改善。

報導稱，行會成員、新民黨主席葉劉淑儀昨早在臉書 提到駱惠寧走訪基層，她批評政府官員體察民情上似乎未見力度，除出席各式各樣活動外未真正走入群眾，對各種民生問題似乎無動於衷，「特區政府一眾官員，你們醒覺了沒有？」引來民政事務局長徐英偉留言，說連日也有走入群眾，出帖證明他在民建聯黨友、立法會議員陳恒鑌陪同下走訪荃灣多個劏房戶，並邀請葉太下次一起走入社區。

報導指出，除了徐英偉，陳茂波、陳帆、財庫局長許正宇和公務員事務局長聶德權都有落區家訪。陳茂波向劏房戶稱要加大力度增加房屋供應，「上到樓爭好遠」。

報導說，對於官員落區家訪，葉太稱有些與政黨關係較密切的官員獲邀落區，其他官員仍未夠積極，「某程度是幫黨友站台」。被問到落區後官員是否應有跟進行動，她說官員落區應主動及恆常化，「自己定議題set agenda，不是被政黨牽着鼻子走！」她又說絕對樂意與徐英偉落區。

據報導，社區組織協會副主任施麗珊說，官員探訪基層是好事，因親身聽居民心聲，感受會不同。至於這行動會否三分鐘熱度，她說「不知道，但現在風頭火勢， 中央要求政府搞好房屋問題，希望政府可以做到工作 」。對於官員落區，她暫時「聽其言、觀其行」，觀望能否做到實事。