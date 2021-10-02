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IG貼中華民國國旗 香港環境局長：駭客入侵

香港新聞組／香港2日電
環境局長黃錦星的Instagram1日早的帖文中，其中一個hashtag「#國慶日假期」後面加上中華民國旗圖案。黃錦星其後透過新聞祕書稱懷疑帳戶遭黑客入侵，已即時更改密碼。（取材自Instagram）
環境局長黃錦星的Instagram1日早的帖文中，其中一個hashtag「#國慶日假期」後面加上中華民國旗圖案。黃錦星其後透過新聞祕書稱懷疑帳戶遭黑客入侵，已即時更改密碼。（取材自Instagram）

香港一眾高官議員「十一」都在社交媒體發表相關帖文。然而網上流傳，環境局局長黃錦星在Instagram（IG）出帖，驚現青天白日滿地紅旗貼圖。相關帖文其後已修改。

香港環境局局長黃錦星（右）。（中新社資料照片）
香港環境局局長黃錦星（右）。（中新社資料照片）

香港01報導，黃錦星的帖文是一張晨光風景照片，配以文字「國慶日，長假期」，以及多個hashtag 「#國慶日假期、#國慶假期、#國慶日、#國慶、#晨、#hk、#hkig、#hongkong、#香港」。然而網上圖片顯示，在「#國慶日假期」後面出現青天白日滿地紅旗貼圖。

環境局局長黃錦星昨透過新聞祕書表示，指懷疑有黑客（駭客），已即時更改IG密碼。而相關帖文已經修改，變成沒有符號。

翻查資料，「星星局長」出帖一般都是圖片配文字，並沒有用過貼圖，有貼圖的帖文似乎不符合局長出帖風格。

另據明報報導，有立法會議員認為，作為問責局長，社交帳戶不應出現這類「低級錯誤」，建議徹查事件。 

報導稱，事件引起政界熱議，其中民建聯副主席陳學鋒在臉書表示，「遇到黑客，一定要去報警；國安處應該查一下哪班黑客這麼大膽，膽敢入侵局長帳戶」。民建聯立法會議員陳克勤網上留言，「大家接受環境局的解釋嗎？」並稱「黑客老是常出現」。

報導說，另一民建聯立法會議員葛珮帆表示，問責局長需妥善管理社交帳戶，不應出現這類「低級錯誤」，若帳戶遭黑客入侵，有可能出現更嚴重情况，例如發表違法文章等，建議局長以至政府徹查事件，包括檢視帳戶權限及流程，以了解會否有人犯錯或有外泄資料風險等，再視乎調查結果決定是否交由警方跟進。

報導引述香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，不少用家的IG帳戶直接與臉書連結，加上去年臉書等社交平台出現「網路抓取」事件，全球上億用戶個人資料遭擷取等，不能排除有人藉已盜取資料作入侵活動。

香港 臉書 駭客

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