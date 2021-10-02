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林鄭慶十一「香港回到正軌」 社民連遊行促放政治犯

香港新聞組／香港2日電
1日為慶祝中華人民共和國成立72周年，港府舉行慶祝酒會，全國政協副主席梁振英、香港特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧等嘉賓出席酒會。（中通社）
1日為慶祝中華人民共和國成立72周年，港府舉行慶祝酒會，全國政協副主席梁振英、香港特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧等嘉賓出席酒會。（中通社）

香港官方昨天舉行慶祝中華人民共和國「十一」國慶，行政長官林鄭月娥在儀式上致辭說，在香港國安法及完善選舉制度方案實施後，香港已回到「一國兩制」的正確軌道上。此外，港府昨天早上舉行升旗儀式期間，泛民主派團體社會民主連線在附近發起遊行示威，促請當局釋放所有政治犯；還有路人報警稱在九龍街邊看到被燒毀的五星紅旗。

社民連4名成員1日到會展升旗禮會場外請願，帶同有初選47人案和其他集會案等被告頭...
社民連4名成員1日到會展升旗禮會場外請願，帶同有初選47人案和其他集會案等被告頭像的橫額遊行，要求實行普選及釋放所有政治犯。立法會前議員、社民連梁國雄正在獄中，其妻社民連主席陳寶瑩（右）表示，今年是梁首次缺席十一示威。（Getty Images）

昨早8時，港府在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，林鄭月娥率港府高層官員、行政會議成員等參加，北京駐港聯絡辦公室主任駱惠寧等人也在座。升旗儀式結束後，港府在會議展覽中心舉行慶祝酒會。全國政協副主席、前特首董建華罕有缺席，明報報導，其發言人回覆稱董身體不適正在家休養。

林鄭月娥在酒會上致辭說，今年的「十一」國慶對香港別具意義，香港在國安法和完善選舉制度的雙重保障下，真正踏上「一國兩制」的正確軌道，可以說是比回歸以來的任何時候都更具備發揮「一國兩制」獨特優勢的條件。

她說：「現在香港回到『一國兩制』的初心，只要大家堅持維護國家主權、安全、發展利益，確保『愛國者治港』，我肯定港企港商港人在內地發展的機會和空間只會更多，為香港經濟注入更大動力，為香港青年人帶來更多元的發展。」

香港多區昨天也有「十一」升旗儀式，包括中聯辦和外交部駐港公署分別在其辦公大樓升旗。

此外，社民連4名成員昨天早上在灣仔修頓中心集合，然後遊行前往金紫荊廣場，警方則派人從旁戒備及維持秩序。

另據香港01報導，昨天清晨6時許，有路人在九龍樂富橫頭磡邨的富美街看到有被燒毀的五星紅旗，於是報警。

香港 林鄭月娥 遊行

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