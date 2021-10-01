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駱惠寧訪香港籠屋 居民：公屋已等了12年

香港新聞組／香港1日電
十一前夕，駱惠寧與住在籠屋的市民交流。 (取材自中聯辦官網)
十一前夕，駱惠寧與住在籠屋的市民交流。 (取材自中聯辦官網)

十一前夕，中聯辦主任駱惠寧昨天先後走訪慰問香港漁民、創業青年、社區居民、臨街商鋪和「籠屋」住戶，傳遞中央對香港基層民生的關心關注。駱惠寧表示，「中聯辦不僅重視社會各界代表性人士意見，更重視直接聽取基層市民呼聲。」另外，大批警力在全港各區及各大地鐵站戒備，以防反修例分子滋事。

香港01報導，駱惠寧到旺角街邊的小商鋪，與店主交談，了解疫情下的經營和生活狀況。他還看望幾位住在旺角的「籠屋」住戶。不足19平方米的空間，分為4個倉，共11個床位對外出租，平均一人不到2平方米。

據有關統計，目前香港有約20萬人租住在劏房和「籠屋」裡。輪候公屋的平均時間也連創新高，達5.7年之久。

「耳聞不如目睹啊！」駱惠寧說，親眼見到這麽擠迫的居住條件，心情十分沉重。他強調，「安居」才能「樂業」，住房問題已成為香港最大的民生問題。

住戶表示，最大的心願是希望公屋輪候能再快些。其中一個住戶岑先生說到，他2009年1月就申請公屋，等了12年，仍看不到「上車」的希望。

「香港同胞的煩心事，始終牽動著中央的心。」駱惠寧指出，「必須加大力度解決住房問題」既是中央的關切，也是廣大市民的期盼。

他表示，香港解決住房問題，雖涉及土地、規畫、投入等具體問題，但最根本的、起決定性作用的，還是發展為了誰的問題，只要牢固確立「以人民為中心」的發展理念，具體問題是可以逐步解決的。

「我們知道特區政府正在積極謀畫，也希望全社會共同努力。」駱惠寧說，香港中聯辦堅決支持特區政府依法施政，為民謀利，推動香港長期繁榮穩定。

據悉，駱惠寧主任昨天的基層走訪，是中央政府駐港聯絡辦十一國慶期間「落區聆聽 同心同行」活動的開場。中聯辦幹部將在未來一周深入基層社區，了解市民生活，傾聽市民心聲，以更密切聯繫香港社會各界、更主動服務香港市民。這樣的活動以後還會常態化。

十一前夕，港警在街上加強戒備。(Getty Images)
十一前夕，港警在街上加強戒備。(Getty Images)

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