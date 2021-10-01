珠澳口岸維持隔離14天 人群鼓譟露宿

珠澳口岸於9月30日24時後將維持現行疫情防控措施，現場等候過關回鄉人士一度與警員爭執。(取材自臉書)

澳門 昨天深夜宣布珠澳口岸於9月30日午夜後維持現行疫情 防控措施，即入境珠海仍需隔離14天。在現場等候過關回鄉人士一度與警員爭執，人群其後陸續散去。澳門當局關注聚集關閘廣場人士需求，開放臨時收容服務。今日凌晨3時許，約有數十人在關閘廣場露宿。

香港01引述澳門日報報導，有露宿外勞表示，原收到消息指兩地政府或在黃金周前放寬通關限制，因此一早完成核酸檢測 後，昨晚9時便在關閘廣場守候。但現維持通關需要隔離14天的規定，他的同事較早前曾查詢收容中心床位，得到回覆表示無位，只好就地露宿一宵，今早繼續上班，再作打算。

澳門特首日前曾表示，新一波疫情無新變化下爭取10月1日讓澳珠兩地通關免除隔離14天，不少在澳門工作的僱員想趁假期回家，昨天深夜一度聚集在珠澳關閘等候消息。

澳門政府昨晚10時半公布，經與廣東省與珠海官員傍晚視像會議後，粵方決定維持目前入境珠海的防疫措施，只有三類人士：珠澳跨境貨車司機、殯儀館接送人員、危重症醫療救治人員，可持24小時內核酸檢測陰性結果證明經珠澳口岸入境珠海後實施定點閉環管理或當天往返，其他人士入境後仍要實施14天集中隔離醫學觀察。

另據澳門廣播電視新聞網報導，措施公布後，不少聚集在關閘廣場冀望免隔離通關的人不滿，部分人情緒激動與警員理論，警員則手持擴音器公布新措施，呼籲在場人士散去。越接近午夜時分，關閘廣場人群一度逐漸增多，有外地僱員表示留澳已花了不少生活費，現時難以維持日常生活，又擔心變逾期逗留，並批評措施太遲公布。

澳門社會工作局表示，關注聚集關閘廣場人士的臨時安置需求，指有需要人士可前往位於青洲東街34號青洲坊大廈E1的澳門明愛匯應服務中心，登記臨時收容服務。中心在條件許可的情況下會盡量作出安排。