助史諾登在港藏身 1斯里蘭卡家庭獲加拿大庇護

曾協助史諾登在香港藏身的一個斯里蘭卡四人難民家庭，獲加拿大批准庇護定居，已經抵達多倫多。(Getty Images)

美國 中央情報局（CIA）前雇員史諾登（Edward Snowden）在2013年，因向媒體披露美國政府內部的機密文件而被追緝，他一度逃至香港 匿藏。非牟利難民組織For the Refugees公布，當年曾協助他在香港藏身的一個斯里蘭卡四人難民家庭，獲加拿大批准庇護 定居，已經抵達多倫多，將轉往蒙特婁展開新生活。

史諾登。(美聯社)

香港01報導，For the Refugees表示，來自斯里蘭卡難民家庭一家四口，凱拉帕塔（Supun Thilina Kellapatha）、其妻諾尼斯（Nadeeka Dilrukshi Nonis）以及他們兩個孩子前天已抵達多倫多，之後將會前往蒙特婁展開新生活。

另據明報報導，史諾登對他們終於獲庇護感到高興，形容「這是他長期以來收到的最好消息」。凱拉帕塔8年前曾讓史諾登匿藏在其香港的狹小家中。他們2017年在香港申請難民資格被拒後，面臨被驅逐出境。

報導稱，在港曾義助史諾登匿藏的共有7人，除凱拉帕塔一家外，For the Refugees於2019年已協助菲律賓裔的羅德爾（Vanessa Rodel）及其女兒獲加拿大批出難民身分，該組織之後一直遊說加國政府庇護其餘5人。For the Refugees稱，目前只剩下斯里蘭卡逃兵普什帕庫馬拉（Ajith Pushpakumar）留在香港，稱「他仍處於危險中」，呼籲加國政府盡快批准其庇護申請。

報導說，史諾登2013年向傳媒公開華府機密文件，揭露當局大規模監控國民，之後逃亡香港，這些難民家庭同意收留史諾登約兩周，直至他前往俄羅斯。2016年美國導演奧利佛史東（Oliver Stone）將史諾登的事件拍成電影，這些難民家庭的角色才首次曝光，For the Refugees稱這讓他們在港持續恐懼和擔憂。