我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

培根40年來最貴 價格暴漲28% 短期難回跌

助史諾登在港藏身 1斯里蘭卡家庭獲加拿大庇護

香港新聞組／香港30日電
曾協助史諾登在香港藏身的一個斯里蘭卡四人難民家庭，獲加拿大批准庇護定居，已經抵達多倫多。(Getty Images)
曾協助史諾登在香港藏身的一個斯里蘭卡四人難民家庭，獲加拿大批准庇護定居，已經抵達多倫多。(Getty Images)

美國中央情報局（CIA）前雇員史諾登（Edward Snowden）在2013年，因向媒體披露美國政府內部的機密文件而被追緝，他一度逃至香港匿藏。非牟利難民組織For the Refugees公布，當年曾協助他在香港藏身的一個斯里蘭卡四人難民家庭，獲加拿大批准庇護定居，已經抵達多倫多，將轉往蒙特婁展開新生活。

史諾登。(美聯社)
史諾登。(美聯社)

香港01報導，For the Refugees表示，來自斯里蘭卡難民家庭一家四口，凱拉帕塔（Supun Thilina Kellapatha）、其妻諾尼斯（Nadeeka Dilrukshi Nonis）以及他們兩個孩子前天已抵達多倫多，之後將會前往蒙特婁展開新生活。

另據明報報導，史諾登對他們終於獲庇護感到高興，形容「這是他長期以來收到的最好消息」。凱拉帕塔8年前曾讓史諾登匿藏在其香港的狹小家中。他們2017年在香港申請難民資格被拒後，面臨被驅逐出境。

報導稱，在港曾義助史諾登匿藏的共有7人，除凱拉帕塔一家外，For the Refugees於2019年已協助菲律賓裔的羅德爾（Vanessa Rodel）及其女兒獲加拿大批出難民身分，該組織之後一直遊說加國政府庇護其餘5人。For the Refugees稱，目前只剩下斯里蘭卡逃兵普什帕庫馬拉（Ajith Pushpakumar）留在香港，稱「他仍處於危險中」，呼籲加國政府盡快批准其庇護申請。

報導說，史諾登2013年向傳媒公開華府機密文件，揭露當局大規模監控國民，之後逃亡香港，這些難民家庭同意收留史諾登約兩周，直至他前往俄羅斯。2016年美國導演奧利佛史東（Oliver Stone）將史諾登的事件拍成電影，這些難民家庭的角色才首次曝光，For the Refugees稱這讓他們在港持續恐懼和擔憂。

香港 庇護 美國

上一則

恒大財務危機 傳至少8個受害者百人群組 遭微信封殺

下一則

香港九龍10泛民區議員 被裁定宣誓無效

延伸閱讀

阿富汗難民抱怨伙食差

阿富汗難民抱怨伙食差
中加人質外交落幕 美國最大收穫：加拿大歸隊了

中加人質外交落幕 美國最大收穫：加拿大歸隊了
布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
阿富汗難民滯留 美軍駐德基地壓力龐大

阿富汗難民滯留 美軍駐德基地壓力龐大

熱門新聞

在全運會女子100米欄比賽中，來自湖南的選手夏思凝被網友們直呼「神顏」、「被美到了」。（取材自環球網）

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

2021-09-24 10:00
據傳中國當局打算將恒大集團分為三個實體，將這家搖搖欲墜的地產開發商變成一家國企。路透

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

2021-09-22 17:04
圖為中國網友上傳吉林省磐石市的停電狀況。 （取材自微博）

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

2021-09-28 01:31
中國近期多省分拉閘限電，惹民怨，質疑地方「一刀切」，中國自媒體指出，原因為中國部分地區在「開學前狂補作業」。（圖／取自搜狐）

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

2021-09-26 11:23
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。（路透）

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

2021-09-26 21:49
香港富商劉鑾雄對恒大失去信心，考慮出清手中持股，圖為香港的恒大中心。(歐新社)

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

2021-09-23 21:18

超人氣

更多 >
一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白
「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀

「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀
遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美

遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美
加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院

加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院
孟晚舟回國後任正非說話了 要用海外研究所攬才

孟晚舟回國後任正非說話了 要用海外研究所攬才