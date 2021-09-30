香港九龍10泛民區議員 被裁定宣誓無效

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

九龍城區議員24日宣誓，有10名區議員未獲確認，被要求提供額外資料再決定。港府29日公布，10人全被裁定宣誓無效，須即時離任，包括擔任區議員30年的涂謹申、民主黨 副主席梁翊婷、九龍城區議員任國棟、郭天立等，捲入民主派初選案的深水埗區議員劉偉聰亦遭DQ。

香港 01報導，港府表示，經考慮有關區議員的書面回覆及所有相關資料後，監誓人根據《解釋》所訂下的原則及相關的法律規定，確定10人宣誓為無效宣誓，強調宣誓具有法律約束力，宣誓人必須真誠信奉並嚴格遵守法定誓言，宣誓人若作出虛假宣誓或在宣誓之後從事違反誓言的行為，須依法承擔法律責任。

據一名被DQ區議員收到的信件，民政事務局局長徐英偉信中指出，根據《釋義及通則條例》（第 1 章）第 3AA(3)條規定，任何人當作出或意圖作出以下任何行為時，便不屬擁護《基本法》及特區，包括作出損害或有傾向損害《基本法》中以行政長官為主導的政治體制秩序的行為、作出損害或有傾向損害香港特別行政區的整體利益的行為、尋求外國港府或組織干預香港特別行政區的事務，以及宣揚或支持「港獨」主張。

連同首批宣誓的港島區區議員，民主黨「參選派」幾乎全被DQ，包括觀塘梁翊婷、東區蘇逸恒、油尖旺曾自鳴等。