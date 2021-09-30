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港府呈請清盤壹傳媒 凍結支聯會戶口

香港特派員李春／香港30日電
支聯會清盤人蔡耀昌日前出席支聯會特別會員大會。（路透）
支聯會清盤人蔡耀昌日前出席支聯會特別會員大會。（路透）

除繼續檢控和監禁反送中運動參加者，港府接連對相關傳媒機構、民間團體展開清盤、凍結資產等行動，其中包括向法院提交將壹傳媒清盤的呈請。

在28日派查員進入壹傳媒大樓搜集證據後，港府29日宣布，財政司司長陳茂波已根據《公司條例》賦予的權力，向法庭提交將壹傳媒清盤的呈請。

陳茂波7月29日宣布，據《公司條例》委任陳錦榮為審查員調查壹傳媒的事務。9月14日，審查員向財政司司長提交了一份中期報告。陳茂波稱在考慮過中期報告後，認為出於公眾利益須將壹傳媒清盤，而決定向法院提交有關呈請。

與之同時，香港證監會亦按《證券及期貨條例》對壹傳媒進行廣泛查詢，並將從查詢取得的與呈請有關的重要資料及證據，提供予財政司司長。根據其取得的資料及證據，香港證監會也相信將壹傳媒清盤是符合公眾利益。

同一天，港警國安處凍結香港支聯會位於旺角的六四紀念館物業和銀行戶口。

香港支聯會25日召開特別會員大會，通過解散議案及展開清盤行動。香港支聯會清盤人蔡耀昌說，港警國安處人員29日早上帶他到六四紀念館，要求他在場見證換門鎖，並要他代表支聯會簽收相關文件。蔡耀昌說，支聯會已進入清盤程序，難以理解當局的行動，他會去信保安局長鄧炳強要求盡快將資產解凍，讓支聯會完成清盤。

港府保安局局長鄧炳強這天則針對另一個民主派團體民間人權陣線，說港警正積極跟進民陣涉嫌違反《社團條例》下的相關罪行。他稱民陣不會因解散而抹走所涉的刑責，會留意會否有個人在團體解散後，繼續從事危害國安行為，會檢視《社團條例》及《公司條例》有無改善的地方。

香港新聞組／香港30日電

明報報導，連同9月9日已被凍結的220萬港元，支聯會總值約1100萬港元（約141.2萬美元）資產全被凍結，蔡耀昌昨對「封館行動」表示意外及不同意，認為會阻礙清盤程序。蔡耀昌稱，先不去爭議當局對支聯會的指控是否合法合理，重申支聯會的資產，在現階段只能清盤，他認為清盤與國安法無關。

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