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香港實施國旗國徽法 學校須每日升旗 不得倒掛五星旗

香港新聞組／香港30日電
五星旗與紫荊旗升起。（路透）
五星旗與紫荊旗升起。（路透）

香港立法會29日三讀通過「2021年國旗及國徽（修訂）條例草案」，規定在港府、立法會、司法機構的網頁須顯著的放上中國「國徽」，對五星旗的收回及處置做出相關規定，還規定不得倒掛五星旗。條例亦規定學校日後要每天升掛國旗、每周舉行升國旗儀式，並要求中小學提供國旗及國徽教育。

據央視新聞報導，香港以本地立法的方式在香港實施「國旗法及國徽法」。

條例草案規定包括須在港府、立法會、司法機構網站首頁的顯著位置使用中國「國徽」圖案；針對中國五星旗及「國徽」的收回及處置作出規定；規定不得倒掛、倒插五星旗，不得倒掛中國「國徽」、不得隨意丟棄中國國旗或中國「國徽」等；就中國五星旗「國徽」的教育作出規定。

香港政制及內地事務局局長曾國衛在二讀發言時表示，條例草案的根本原則精神是尊重，尊重作為中國的國家標誌的五星旗和「國徽」，對於侮辱五星旗和中國「國徽」的人士，條例草案保留了相關刑責及罰則，將對其予以懲治。

另據明報報導，創知中學校長黃晶榕稱，由上月初起大量學校來電「取經」，「以前常聽到學界討論做不做（升旗禮），現時則是如何做」，他認為港區國安法及相關條例通過後，學校由抗拒變為重視升旗。但他相信仍有不少學校經驗尚淺，又稱曾接查詢問及「8號風球用不用照升旗」，形容是缺乏基本常識。他期望教育局詳細推出教材套和小冊子，詳盡講解升旗程序，並提供指引講述如何將相關內容放入課程。

報導指出，他說，學校由1949年起天天升掛國旗，現校內3處豎立旗杆掛起國旗，稱該校「本身已達標」。他稱，過往透過早會、周會的升旗禮，向中一新生介紹國旗和國徽等象徵意義，「希望透過學生先增加認知，從而建立國民身分認同」。

中國 五星旗 香港

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