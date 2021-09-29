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香港中文大學：拒打針禁入校園、不得上網課

香港新聞組／香港29日電
香港中文大學27日表明，若學生拒絕施打疫苗或檢測，下學期開始禁入校園。（取材自香港中大官網）
香港中文大學27日表明，若學生拒絕施打疫苗或檢測，下學期開始禁入校園。（取材自香港中大官網）

香港多間本地大學在5月時宣布新學年疫苗要求，中文大學原要求宿生必須打針或定期檢測，到上月再公布，進一步要求全體師生打針或每兩周接受一次檢測檢測，引起部分學生發起不合作運動。中大27日亦更新網站的問與答資訊，列明如有學生基於非醫療理由拒絕打針，下學期起不能進校園，校方也不會為學生作任何特殊安排，包括線上授課。

立場新聞報導，中大在網站的問與答資訊列明，全體學生必須接種兩劑疫苗，並提交疫苗或病毒測試結果申報表，如因醫療原因或其他合理原因無法打針，必須每兩星期自我檢測，拒絕有關安排的人士將不符合留宿資格；由2021至22學年第二學期起，尚未接種疫苗並拒絕進行檢測的學生也將被拒絕進入校園。

中大再引用早前的宣布，重申只會為身處香港境外、無法趕及回校出席面授課堂之學生安排線上授課，故不會為尚未接種疫苗並拒絕檢測的學生作任何特殊安排，包括線上授課，有關學生只能選修極少數可能提供線上授課的課程，換言之有關學生或未能修讀足夠學分畢業。

《中大學生報》亦報導指，副校長汪寧笙16日與學生代表會面時，曾指出基於非醫療理由而拒絕接種者，則需額外與所屬書院院長或學系主任交代原因，而逸夫書院亦曾發出公告，宿生如未能在限期前提交打針或醫療證明，將立即遭取消宿位，並無提及學生可就此事約談院長。

中大上月公布新安排後，有學生在CUSecret專頁形容「學校最近開始強迫同學打針」，認為新安排意味學生只能選擇打針，因獲得醫生證明十分困難，另有學生指希望發起「集體不合作運動」，聯同其他同學一起拒交針紙及醫生證明。事隔數星期，中大今再表明拒打針後果，將禁止學生回校上課。

檢測 疫苗 香港

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