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「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7%創新高

香港8月租金7連升 無殼蝸牛更苦 租戶10年增23.5萬

香港新聞組／香港29日電
香港出現近年少見的樓價跌租金升現象，8月租金指數按月升1.56%。圖為市民經過一家房地產中介店鋪。（中通社）
香港出現近年少見的樓價跌租金升現象，8月租金指數按月升1.56%。圖為市民經過一家房地產中介店鋪。（中通社）

差估署昨公布，8月租金指數報182.2點，按月升1.56%，按年升0.55%，連續第7個月上升。對比之下，8月樓價指數最新報397.1點，按月下跌0.15%。出現近年少見的租金升樓價跌現象。業界分析，香港經濟持續改善，加上內地學生「重臨」租樓，均支持租金向上，而後市則觀望新一份施政報告的供應措施。

文匯報報導，港府統計處早前顯示，香港最新勞動人口統計數字（即2021年6月至8月的臨時數字），經季節性調整的失業率由2021年5月至7月的5.0%下跌至2021年6月至8月的4.7%，就業不足率亦由2021年5月至7月的2.4%下跌至2021年6月至8月的2.2%。持續改善的經濟環境，加上暑假租務旺季的帶動，多了一批內地學生租客，市場相信，隨經濟好轉租金將持續出現「追落後」情況。

值得留意是，中小型單位租金升幅較多，租金指數8月為186.3點，按月升1.58%；而大型單位則為146.3點，按月升1.04%。

翻查今年2月全港家庭租戶有123萬戶，正處於歷史高位，較2011年即十年前首季的99.56萬戶，增加23.53萬戶，反映有更多家庭買不起樓而須租樓。租金上升雖然反映市況好轉，但因香港薪酬待遇未見向上，去年不少企業更出現凍薪或裁員等，這時候的租金上升，對不少租客意味著負擔百上加斤。

另據美聯物業資料，按該行促成租務個案計算，今年首8個月比率最多的是月租1萬5000元（港幣，下同，約1927美元）或以下個案，占約39%，但按年減少0.8個百分點。至於月租逾1萬5000元至2萬元個案比率上升，今年首8個月錄27.9%，較去年同期26.4%增加1.5個百分點。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，樓價今年持續穩步上揚，但創新高後未能再升，他認為原因包括近月股市表現反覆下挫，加上中央對內地多個行業板塊進行整改，亦一度有傳聞指香港樓市的「遊戲規則」將會改變，而令買家入市乍現戒心。

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