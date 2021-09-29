我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撥電話給解放軍」密利國會自白喊冤：這不是密電

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7%創新高

香港樓價上月微跌0.15% 終止7連升 中大型單位跌幅大

香港新聞組／香港29日電
香港差餉物業估價署28日公布私人住宅售價指數，8月回落約0.15%，結束連升七個月的走勢。圖為青衣灝景灣私人住宅。（中新社）
香港差餉物業估價署28日公布私人住宅售價指數，8月回落約0.15%，結束連升七個月的走勢。圖為青衣灝景灣私人住宅。（中新社）

香港樓價長期高居不下，繼中原城市領先指數（CCL）於上月刷新紀錄後，差餉物業估價署所編製的私人住宅售價指數，在經調整後，原來早在7月已率先創歷史高峰，上月雖回落約0.15%，報397.1點，但仍處歷史次高，結束連升七個月的走勢。

大公報報導，差估署昨日公布最新的私人售價指數統計顯示，7月的臨時數字經調整後，由上月原先公布的396.3點，改為397.7點，已突破2019年5月份所締造的396.9點歷史高峰，換言之，該指數於7月已改寫紀錄。上月最新報397.1點，按月輕微回落，惟仍略高於2019年5月時的高位，暫為歷史次高。

至於各類型單位的指數中，實用面積小於753方呎的兩類中小型單位，其售價指數也已升穿2019年5月時的歷史紀錄。其中，實用面積431方呎以下的A類單位，8月份指數報441.9點，剛高過2019年的439.7點紀錄；實用面積431至753方呎的B類單位，更早在5月份時指數已超越2019年高位，並連升兩個月，於7月締造385.5點的歷史紀錄，8月份則回調不足0.5%，報383.4點。

實用面積753至1076方呎的C類中大型單位，上月指數錄較大跌幅，按月下滑約1.95%，報342點；實用面積1076至1722方呎的D類單位，及1722方呎以上的E類單位，8月指數雖按月上升約1%及1.83%，各報332.9點及329點，但仍與歷史高位相差約2.5%及1.7%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，二手樓市在7月至8月初交投熾熱，樓價不斷被推升而創出新高。不過，隨著內地加大對房地產調控，港股大瀉，波動的股市拖累物業市場亦現微調；惟觀乎近月樓價走勢，只出現輕微波幅，反映現階段樓市具較強抗跌力。他相信，9月及10月的樓價指數會繼續高位徘徊。

萊坊研究及諮詢部主管董事王兆麒認為，現時市場以用家主導，購買力可持續到今年底，估計全年住宅樓價上升8%。

指數 香港 房地產

上一則

香港中文大學：拒打針禁入校園、不得上網課

下一則

稱在中日邊境遇解放軍 網紅「愛國故事」惹怒共青團

延伸閱讀

罕見 中國公安部高調為香港開會 設港澳工作領導小組

罕見 中國公安部高調為香港開會 設港澳工作領導小組

香港蘇富比現代藝術秋拍 端出逾3千萬畢卡索畫作

香港蘇富比現代藝術秋拍 端出逾3千萬畢卡索畫作
昔日香港「性感女神」扮厲鬼 自嘲死了樣子還在

昔日香港「性感女神」扮厲鬼 自嘲死了樣子還在
香港12月新一屆立法會選舉 年輕選民大減

香港12月新一屆立法會選舉 年輕選民大減

熱門新聞

在全運會女子100米欄比賽中，來自湖南的選手夏思凝被網友們直呼「神顏」、「被美到了」。（取材自環球網）

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

2021-09-24 10:00
據傳中國當局打算將恒大集團分為三個實體，將這家搖搖欲墜的地產開發商變成一家國企。路透

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

2021-09-22 17:04
圖為中國網友上傳吉林省磐石市的停電狀況。 （取材自微博）

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

2021-09-28 01:31
中國近期多省分拉閘限電，惹民怨，質疑地方「一刀切」，中國自媒體指出，原因為中國部分地區在「開學前狂補作業」。（圖／取自搜狐）

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

2021-09-26 11:23
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。（路透）

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

2021-09-26 21:49
香港富商劉鑾雄對恒大失去信心，考慮出清手中持股，圖為香港的恒大中心。(歐新社)

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

2021-09-23 21:18

超人氣

更多 >
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限