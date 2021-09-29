香港樓價上月微跌0.15% 終止7連升 中大型單位跌幅大

香港差餉物業估價署28日公布私人住宅售價指數，8月回落約0.15%，結束連升七個月的走勢。圖為青衣灝景灣私人住宅。（中新社）

香港 樓價長期高居不下，繼中原城市領先指數 （CCL）於上月刷新紀錄後，差餉物業估價署所編製的私人住宅售價指數，在經調整後，原來早在7月已率先創歷史高峰，上月雖回落約0.15%，報397.1點，但仍處歷史次高，結束連升七個月的走勢。

大公報報導，差估署昨日公布最新的私人售價指數統計顯示，7月的臨時數字經調整後，由上月原先公布的396.3點，改為397.7點，已突破2019年5月份所締造的396.9點歷史高峰，換言之，該指數於7月已改寫紀錄。上月最新報397.1點，按月輕微回落，惟仍略高於2019年5月時的高位，暫為歷史次高。

至於各類型單位的指數中，實用面積小於753方呎的兩類中小型單位，其售價指數也已升穿2019年5月時的歷史紀錄。其中，實用面積431方呎以下的A類單位，8月份指數報441.9點，剛高過2019年的439.7點紀錄；實用面積431至753方呎的B類單位，更早在5月份時指數已超越2019年高位，並連升兩個月，於7月締造385.5點的歷史紀錄，8月份則回調不足0.5%，報383.4點。

實用面積753至1076方呎的C類中大型單位，上月指數錄較大跌幅，按月下滑約1.95%，報342點；實用面積1076至1722方呎的D類單位，及1722方呎以上的E類單位，8月指數雖按月上升約1%及1.83%，各報332.9點及329點，但仍與歷史高位相差約2.5%及1.7%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，二手樓市在7月至8月初交投熾熱，樓價不斷被推升而創出新高。不過，隨著內地加大對房地產 調控，港股大瀉，波動的股市拖累物業市場亦現微調；惟觀乎近月樓價走勢，只出現輕微波幅，反映現階段樓市具較強抗跌力。他相信，9月及10月的樓價指數會繼續高位徘徊。

萊坊研究及諮詢部主管董事王兆麒認為，現時市場以用家主導，購買力可持續到今年底，估計全年住宅樓價上升8%。