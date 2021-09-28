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海上走私害死香港女警 港、粵嚴厲執法緝兇

香港新聞組／香港28日電
香港水警總區高級督察林婉儀25日在執行職務期間墜海失蹤，搜尋隊27日在大嶼山二澳發現她的遺體。圖為水警大欖涌基地。（中通社）
香港水警總區高級督察林婉儀25日在執行職務期間墜海失蹤，搜尋隊27日在大嶼山二澳發現她的遺體。圖為水警大欖涌基地。（中通社）

香港高級督察林婉儀追捕海上走私者時墜海失蹤逾45小時，遺體昨早在大嶼山二澳尋回。事件激怒香港和廣東省高層，兩地警方已在各自海域嚴厲執法，一方面打擊走私集團的氣焰，另一方面要找出撞死女警的兇手。

香港和廣東之間的海上走私活動一向嚴重，不法分子藉著走私手機或名牌產品等獲利甚豐，以致走私活動無日無之。香港水警25日如常在新界屯門以西海面緝捕走私艇時，期間一艘巡邏艇被一艘高速走私快艇撞翻，艇上四名警員全部墜海，其中三人受傷獲救，但高級督察林婉儀失蹤，遺體昨早才找回。

綜合港媒報導，林婉儀墜海死亡一事激怒港粵當局，兩地警方已在各自海域展開大規模搜捕行動，一方面阻止走私活動，以打擊犯罪集團的氣焰，另一方面追尋當天撞翻水警艇的走私快艇。據報導，兩地執法人員已鎖定涉案團夥及肇事元兇，勢將雷厲掃蕩並緝兇。

綜合香港媒體的報導，林婉儀墜海死亡一事激怒港粵當局，兩地警方已在各自海域展開大規模搜捕行動，一方面阻止走私活動，以打擊犯罪集團的氣焰，另一方面追尋當天撞翻水警艇的走私快艇。據報導，兩地執法人員已鎖定涉案團夥及肇事元兇，勢將雷厲掃蕩並緝兇。

另據明報報導，香港警務處長蕭澤頤表示，警隊上下感痛心，其間他最少四次怒斥走私犯「冷血」。特首林鄭月娥、政務司長李家超、保安局長鄧炳強和公務員事務局長聶德權亦先後發文對林婉儀殉職表示哀痛，並向其家人致以深切慰問，希望事件中受傷的警員早日康復。

報導稱，有熟悉海上作業人士稱，來自內地、活躍於西部水域的走私快艇，入夜開始將貨物偷運至內地，若未能登岸則早上「回貨」在港暫避，執法部門會趁此時段截擊，船舶撞擊時有發生，不排除撞翻截擊艇為「回貨」走私快艇。

香港 快艇 林鄭月娥

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