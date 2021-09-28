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罕見 中國公安部高調為香港開會 設港澳工作領導小組

特派記者賴錦宏／北京28日電
公安部部長趙克志透露，由於香港反送中運動，促使中共中央決定成立「中央港澳工作領導小組」。（路透資料照片）
公安部部長趙克志透露，由於香港反送中運動，促使中共中央決定成立「中央港澳工作領導小組」。（路透資料照片）

中國國務委員兼公安部長趙克志26日在公安部黨委擴大會議上強調，要切實履行公安機關承擔的各項涉港工作職責任務，堅決維護國家安全、主權、發展利益，維護香港社會大局穩定。他還透露，由於反送中運動，促使中共中央決定成立「中央港澳工作領導小組」。

據公安部網站，趙克志在會上表示，面對新形勢新任務，內地公安機關「要繼續全力支持香港政府和香港紀律部隊全力維護香港社會大局穩定、依法打擊港獨激進勢力、依法追究黎智英等反中亂港骨幹分子的犯罪行為，鞏固香港局勢由亂及治的良好態勢。」

2019年7月1日，反修例示威者衝擊立法會。（路透資料照片）
2019年7月1日，反修例示威者衝擊立法會。（路透資料照片）

趙克志指出，2019年香港反送中運動後，面對香港回歸以來最嚴峻局勢，北京當局始終堅定支持港府和香港警方「止暴制亂、恢復秩序」。「以習近平為核心」的中共中央審時度勢，決定成立「中央港澳工作領導小組」，作出一系列重大戰略部署，建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，頒布實施香港國安法。

會議還強調，要嚴密防範、嚴厲打擊境內外敵對勢力對香港的各種搗亂破壞顛覆滲透活動，斬斷境內外敵對勢力危害國家安全的「黑手」，堅決粉碎港版「顏色革命」的圖謀等。

港媒指出，這是中國公安部罕見就香港問題召開專門會議，並且高調對外披露。趙克志本身是中共中央港澳小組副組長，顯示中共政法系統在涉港事務上扮演重要角色，且日趨活躍和公開。

香港 公安 中共

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