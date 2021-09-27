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港保安局長：23條立法擬加入「防間諜」行為

香港新聞組／香港27日電
香港保安局長鄧炳強表示正研究修改《社團條例》。（中通社）
香港保安局長鄧炳強表示正研究修改《社團條例》。（中通社）

香港保安局局長鄧炳強接受無線新聞專訪時指，正研究修改《社團條例》，認為現時條文相對簡潔，會考慮會否加入類似港區國安法的實施細則。當局正研究為基本法23條立法，鄧炳強認為法例要有效應對過去兩年的社會情況，特別是間諜行為，他舉例反送中運動期間有人派頭盔、地鐵車票，屬「國家級組織」。

立場新聞報導，鄧炳強在《講清講楚》節目提到，2003年的立法建議不足以應付近年的情況，有「空隙」存在，要草擬一個法例能有效應對過往兩年發生的事件。

他特別提到今次立法要應對間諜行為，被問到有關間諜行為的例子，他指：「過去兩年在香港發生的黑暴事件，你看到其組織性是國家級的，例如有很多物資譬如頭盔，還漂亮過我們的，免費派發，很有組織性地，很多地鐵站免費有些單程車票派，有白色衣服給你打人之後更換。」

鄧炳強又認為目前的《社團條例》相對簡潔，研究會否參考港區國安法加入實施細則，或者類似外國法例，要求社團提供更多資料。對於23條立法的處理，政府會修改不同的現有法例，還是有一條全新法例，涵蓋不同範疇，鄧炳強指正研究。

對於鄧炳強早前去信支聯會副主席鄒幸彤，指他將建議註銷支聯會公司註冊，支聯會透露警方的理據指「六四事件」是「一場意圖推翻中國共產黨領導和顛覆社會主義的中華人民共和國的反革命暴亂」，被問到市民日後可否參與其他組織的「六四晚會」，他指不能簡單判斷，要視乎相關人士當時的目的、角色、意圖和言論。

鄧炳強又形容，過去警方執法行動是針對「大老虎」，現時香港社會相對平靜，仍不能掉以輕心，因本土恐怖主義已孕育，加上美國仍利用香港企圖牽制國家發展，有需要加以防範，當局會研究如何修改《社團條例》配合執法。

被問到在港反對社會主義是否違法時，他說：「反對政府當然可以，每個人都有意見」，但是「反動」就不可以，「反動」涉顛覆政府或政權的行為，相信任何文明社會都不能接受。

香港 間諜 地鐵站

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