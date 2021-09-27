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香港3功能界別選民跌9成 科技界1.3萬剩73人

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

據昨日公布的臨時選民登記冊，功能界別選民約有21.8萬人，較去年減少逾3萬人。共有3個界別的選民人數跌超過九成，其中科技創新界（前稱資訊科技界）跌幅99.4%，由去年的13000人跌至73人，屬選民人數最少的界別。

明報報導，新選舉制度下，立法會多個功能界別由個人及團體混合投票，改以全由團體選民投票。對比2020年數字，科技創新界、飲食界，以及體育、演藝、文化及出版界的選民人數均跌超過九成，分別跌99.4%、98.2%、94%，該3個界別均被取消個人票。即使保留個人票的教育界、會計界，選民人數亦輕微下跌，其中教育界的最新選民人數為8.5萬，屬選民人數最多的界別。

另外，據報導，28個功能界別當中，8個界別的選民人數較去年上升，包括由醫學界和衛生服務界合併成為的「醫療衛生界」、漁農界、航運交通界等，其中航運交通界的升幅最高，達16.8%，該界別選民人數為223。

報導稱，教聯會副主席鄧飛去年報名參選教育界立法會選舉，他昨日回覆查詢時表示積極考慮再度參選，認為教育界選民下跌屬人口變化，選舉的認受性不變，由反映個人利益變成反映行業利益。他期望下一屆的教育界議員落實「愛國者治港」，並推廣香港教育界國際化，吸納其他地方的學童來港。

教育 投票 香港

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