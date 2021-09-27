參選香港立法會 民主黨未棄選、沒提名

民主黨26日召開會員大會討論立法會選舉事宜，黨主席羅健熙（中）承認今次結論與最初冀9月達至是否參選的決定有落差，但盼程序較穩妥、清晰，並稱不認為應在無人表態參選下作是否參選的決定。（美聯社）

香港 12月將舉辦立法會選舉，民主黨 昨召開會員大會討論，惟最終未否決參選，也未決定派人參選。主席羅健熙會後見記者稱，不少黨友認為既然無人有意參選，暫不必表決，最終應授權由中委會制訂甄選機制。至於羅個人參選意向，他自言並非特別有意參選。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

明報報導，民主黨將在中委會討論細節，包括報名「死線」、甄選門檻等，當中參選門檻受關注。羅健熙引述會員稱，事件涉全黨團結，今次申請參選者門檻應較高，中委會將再討論。該黨深水埗區議員袁海文倡議，有意參選者須獲五大支部、共50名黨員提名 。

據報導引述羅健熙說，有報導指部分黨友有意參選，卻無人表達意欲，冀可制訂機制讓黨友表達意向，可「跟足程序」行事。他稱以往認為9月可作決定，但不少黨友稱應待有人參選才正式做決定。被問到該決定是否有意規避紅線，羅健熙僅強調，若黨作出決定、卻又無人願意參選，「不認為應該這樣」。

報導引述提出民主黨應參選的元老李華明表示，會上不少人跟他看法一樣，認為政黨應參選，甚至稱有兩名黨員會上表態「無人選，他去選」。至於入閘門檻，他稱在時間緊迫下，不像以往有數月醞釀人選，建議「不必要的門檻盡量不好要」。

報導指出，民主黨原設「政治領袖培訓計畫」，主要供有意參選者報名，羅健熙昨稱政治領袖不代表必然參選。現時仍為政治領袖的袁海文說，自己不太可能報名，「基於團結原則，看不到這樣參與對黨是好事」；另一政治領袖、沙田區議員冼卓嵐稱，目前專注地區工作，認為甄選門檻應「得到全黨的認同」。

報導說，民主黨昨日召開會員大會，原為決定是否派員參選立會，最終未見定案。綜合民主黨內多方消息，有關決定主要有兩大考慮，包括迫使黨內有意參選者先面對公眾，以及避免民主黨因是否參選一事面對「拉人封艇」等風險。

報導說，中大政治與行政學系高級講師蔡子強形容，民主黨採取一個較「曖昧」的決定，相信是有意等待區議員宣誓結果，倘觀塘區議員梁翊婷等人被裁定宣誓無效，5年內不能參選，「主選派」則毋須研究是否參選；另亦可避免與盧文端的「警告」有正面衝突。