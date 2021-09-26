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港深商防疫 議員盼黃金周通關、免檢疫以家庭團聚優先

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港昨新增9宗新冠病毒輸入個案，連續39日無本土確診。政務司長李家超今日將率食物及衛生局長陳肇始等在深圳展開內地與香港疫情防控工作對接會議。民建聯議員蔣麗芸期望港府能爭取最快10月「黃金周」通關，並盼免檢疫條件盡量寬一點，若有配額期望優先編配予家庭團聚。

明報報導，特首林鄭月娥本月於深圳與國務院副總理韓正會面，她引述韓正要求相關部門盡快安排專家對接。事隔約一周，政務司長李家超今日率領香港代表出席內地與香港疫情防控工作對接會議，包括食衛局長陳肇始、創科局長薛永恒、中大呼吸系統科講座教授許樹昌、衛生署及資科辦代表等。據悉，兩地通關除要專家對接，還需官員層面商議條件，才更有效率。

蔣麗芸認為與會陣容明顯是談兩地通關，中港均屬低風險地區，冀免檢疫條件盡量放寬，估計回內地港人要打針、用「粵康碼」系統、持72小時病毒陰性證明，若內地要求落地再做快速檢測亦屬可接受。

據報導，蔣麗芸相信免檢疫通關會是廣東先行，但香港多福建人，期望下一步包括福建省。若設配額，蔣期望予中港家庭優先申請。萬一出現疫情，她期望能放寬處理，若突然公布回港要檢疫14日，會令已北上者失預算，例如無法回港上班。

報導稱，另一立法會議員陳健波亦期望能一個月內通關，稱需中港往來的市民數以萬計，疫情下有很多家庭及生意問題，冀通關初期每天能有逾千個免檢疫名額，並逐步增至每天數千個，希望配額能優先供應予有家庭需要者，其他配額可以先到先得或抽籤決定。

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