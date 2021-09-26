港支聯會解散 天安門母親：感謝32年支持

支聯會2016年舉辦悼念「六四」燭光晚會。（美聯社）

香港 支聯會昨召開特別會員大會，通過解散議案，香港就此不再有以支聯會組織名義立場的活動，包括持續30年的維多利亞公園燭光晚會。

香港保安局長鄧炳強昨早受訪時強調，任何人和團體若違反香港法例，不會因解散就沒有刑事責任。而國務院港澳辦、中聯辦齊聲表示，這是「反中亂港」組織的必然下場，「堅決支持香港特區政府有關部門對『支聯會』的涉嫌違法行為繼續調查、依法追究到底。」

香港支聯會25日下午召開特別會員大會，處理解散議案。香港支聯會130多個成員團體中，45個團體有代表或授權人出席大會，結果以41票贊成、四票反對，通過解散決定。

香港支聯會全名香港市民支援愛國民主運動聯合會，成立於1989年5月21日的香港200萬人挺北京民運大遊行 中。香港支聯會長期主張「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」，在香港反送中運動前，年年主持維園六四 燭光晚會、六四大遊行等活動。

香港支聯會的主要負責人，目前全部在獄中。支聯會祕書蔡耀昌說，支聯會常委會即時停止工作，但難料香港政府下一步行動。他認為支聯會過去32年來獲得港人支持，可惜不能作為組織繼續承擔工作，但相信信念會植根在港人心中。

蔡耀昌說，至於香港政府和警方日後會有什麼行動，並非他們能夠控制，強調一切必須在陽光下進行，有關行動是否合法合憲，香港人自會監察。

香港電台報導，天安門母親發言人尤維潔表示，對支聯會解散感到意外，但尊重其決定，又稱沒有怪責支聯會，反而是心存感謝，感謝支聯會過去32年來對天安門母親群體的支持，她相信香港人會繼續與她們站在一起。

此外，由於支聯會與「六四」的緊密關係，外界也關注支聯會的解散，會影響公眾對這場社運記憶的傳承。立場新聞引述美國喬治城大學亞洲法研究中心香港法研究員黎恩灝表示，支聯會除了是個具體的組織，也是符號，讓港人記得「六四」，是對爭取民主的重要啟蒙。而在政治環境緊縮、維園晚會等元素消逝在公眾視野後，香港恐難再是中共治下唯一可紀念六四的城市。而有關六四、追求民主的記憶該如何傳承下去，則是懸而未決的新難題。