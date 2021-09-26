我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

中國發布新疆白皮書 否認「種族滅絕」指控

澳門再爆疫 港府暫停回港易 在澳港人「死線」前奔回

香港新聞組／香港26日電
澳門開始第二次全民核酸檢測，圖為市民在澳門關閘工人體育館辦理核酸檢測手續。（新華社）
澳門開始第二次全民核酸檢測，圖為市民在澳門關閘工人體育館辦理核酸檢測手續。（新華社）

澳門連兩天出現確診病例，昨天啟動第二輪全民檢測；港府昨天下午宣布暫停「回港易」或「來港易」。

香港文匯報報導，澳門24日至25日連續公布兩例新冠肺炎確診病例，均為金皇冠中國大酒店的保安。該酒店早前接待一名從土耳其出發、經新加坡抵澳的確診者入住，故澳門當局懷疑兩名保安員被該檢疫者感染。澳門由昨午3時至28日下午3時啟動第二輪全民檢測，應變協調中心表示，截至昨晚約7時，已預約檢測人數約20.6萬人。

據報導，這是澳門第二次開展全民核酸檢測工作，共有52個核檢站通宵運作，數量較上一輪的全民檢測為多，而且設有7個關愛站，供長者或有需要人士使用。至於兩名確診者居住的大廈則被列為防控區，居民須接受檢測才能回家，除工作人員外，其他人只進不出，並只可維持最低限度活動。

報導稱，港府昨日下午公布，因應澳門特區最新疫情，昨晚10時起，所有從澳門入境香港的人士，將暫時不能通過「回港易」或「來港易」計畫，入境香港豁免強制檢疫安排。不想坐「疫監」的在澳港人昨日陸續在「死線」前趕返香港，昨日下午到港珠澳大橋入境香港位置觀察，每班金巴抵達後，均有幾十人從入境大堂步出，當中不少人是提早結束澳門行程。

澳門 檢測 香港

上一則

話癆「威震天」火爆北京環球影城 網友：可以上脫口秀

下一則

家長嫌英語教師河南口音 網：轉學吧

延伸閱讀

香港支聯會解散 港澳辦：必然下場、繼續究責

香港支聯會解散 港澳辦：必然下場、繼續究責
離廈碼卡赴台、江蘇入境隔離56天 中多地隔離政策趨嚴

離廈碼卡赴台、江蘇入境隔離56天 中多地隔離政策趨嚴

香港地建會闢謠：中央未施壓

香港地建會闢謠：中央未施壓
百佳香港超市集團和香港華協會 給老人送中秋禮物

百佳香港超市集團和香港華協會 給老人送中秋禮物

熱門新聞

據傳中國當局打算將恒大集團分為三個實體，將這家搖搖欲墜的地產開發商變成一家國企。路透

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

2021-09-22 17:04
在全運會女子100米欄比賽中，來自湖南的選手夏思凝被網友們直呼「神顏」、「被美到了」。（取材自環球網）

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

2021-09-24 10:00
深圳一樓盤業主集體請願退房。 （取材自中國基金報）

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

2021-09-20 08:00
李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

2021-09-17 13:00
2015年9月中國國家主席習近平（右二）偕夫人彭麗媛抵達美國華盛頓國是訪問，時為美國副總統的拜登與夫人到機場迎接。（新華社資料照片）

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

2021-09-18 08:59
香港富商劉鑾雄對恒大失去信心，考慮出清手中持股，圖為香港的恒大中心。(歐新社)

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

2021-09-23 21:18

超人氣

更多 >
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離
當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候
圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎

圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎
克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻

克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻