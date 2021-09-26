澳門再爆疫 港府暫停回港易 在澳港人「死線」前奔回

澳門開始第二次全民核酸檢測，圖為市民在澳門關閘工人體育館辦理核酸檢測手續。（新華社）

澳門 連兩天出現確診病例，昨天啟動第二輪全民檢測 ；港府昨天下午宣布暫停「回港易」或「來港易」。

香港 文匯報報導，澳門24日至25日連續公布兩例新冠肺炎確診病例，均為金皇冠中國大酒店的保安。該酒店早前接待一名從土耳其出發、經新加坡抵澳的確診者入住，故澳門當局懷疑兩名保安員被該檢疫者感染。澳門由昨午3時至28日下午3時啟動第二輪全民檢測，應變協調中心表示，截至昨晚約7時，已預約檢測人數約20.6萬人。

據報導，這是澳門第二次開展全民核酸檢測工作，共有52個核檢站通宵運作，數量較上一輪的全民檢測為多，而且設有7個關愛站，供長者或有需要人士使用。至於兩名確診者居住的大廈則被列為防控區，居民須接受檢測才能回家，除工作人員外，其他人只進不出，並只可維持最低限度活動。

報導稱，港府昨日下午公布，因應澳門特區最新疫情，昨晚10時起，所有從澳門入境香港的人士，將暫時不能通過「回港易」或「來港易」計畫，入境香港豁免強制檢疫安排。不想坐「疫監」的在澳港人昨日陸續在「死線」前趕返香港，昨日下午到港珠澳大橋入境香港位置觀察，每班金巴抵達後，均有幾十人從入境大堂步出，當中不少人是提早結束澳門行程。