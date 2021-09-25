我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

香港地建會闢謠：中央未施壓

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

近日有外國傳媒報導，內地官員要求香港地產商協助解決房屋短缺問題，香港地產建設商會（地建會）表示，從未聽過有關消息，稱將全力支持港府增加土地房屋供應。

路透早前報導，內地官員在一個閉門會議上，要求香港地產商將資源及影響力用於支持北京的利益，並幫助解決可能破壞穩定的房屋短缺問題。報導又引述接近中央官員消息稱，發展商被告知「遊戲規則已經改變」，中央不願意再容忍「壟斷行為」。

明報報導，地產建設商會昨天舉行執委會例行會議，商會秘書長龍漢標會後重申，不止土地房屋問題，在各種社會、經濟及民生問題上，商會一直與港府及各界商討解決辦法，商會亦有具體方案舒緩房屋問題，「不過今日未能交代」。問到事件會否對商會或會員造成壓力，龍漢標認為，由於從未聽過有關消息，看不到有壓力。

另外，香港無線電視台報導，香港合和實業主席胡應湘表示，他沒聽聞北京中央向香港房地產商施壓，要求他們解決房價過高的問題；也不認為香港房地產商的「遊戲規則」已經改變。

他說，即使內地也沒有發生這種事，北京方面不會直接干預香港房地產商，因為居住問題是香港自身問題，這必須由香港自行解決。

但胡應湘表示，北京方面有責任督促港府解決住房問題，令港人安居。

香港 北京 房地產

上一則

北京環球影城「魔法世界」 861天怎麼打造的？

下一則

金融中心指數 港升至全球第3

延伸閱讀

中國發布美國干預香港清單 斥責干預香港事務

中國發布美國干預香港清單 斥責干預香港事務
恒大二股東信心全失 港富商劉鑾雄考慮出清持股

恒大二股東信心全失 港富商劉鑾雄考慮出清持股
外國四大商會：胡志明市嚴格防疫 已迫使部分生產外移

外國四大商會：胡志明市嚴格防疫 已迫使部分生產外移
中國恒大危機 港財政司：對香港金融性風險低

中國恒大危機 港財政司：對香港金融性風險低

熱門新聞

李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

2021-09-17 13:00
據傳中國當局打算將恒大集團分為三個實體，將這家搖搖欲墜的地產開發商變成一家國企。路透

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

2021-09-22 17:04
2015年9月中國國家主席習近平（右二）偕夫人彭麗媛抵達美國華盛頓國是訪問，時為美國副總統的拜登與夫人到機場迎接。（新華社資料照片）

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

2021-09-18 08:59
深圳一樓盤業主集體請願退房。 （取材自中國基金報）

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

2021-09-20 08:00
才傳出要回中國「買買買」的香港首富李嘉誠家族18日被曝又賣掉上海靜安區的世紀盛薈廣場，套現3.2億美元。（中通社資料照片）

李嘉誠家族賣賣賣 再拋上海資產 持有16年 套現3.2億

2021-09-18 20:09
香港富商劉鑾雄對恒大失去信心，考慮出清手中持股，圖為香港的恒大中心。(歐新社)

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

2021-09-23 21:18

超人氣

更多 >
孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕
可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國
孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球
「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏