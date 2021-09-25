香港地建會闢謠：中央未施壓

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

近日有外國傳媒報導，內地官員要求香港 地產商協助解決房屋短缺問題，香港地產建設商會（地建會）表示，從未聽過有關消息，稱將全力支持港府增加土地房屋供應。

路透早前報導，內地官員在一個閉門會議上，要求香港地產商將資源及影響力用於支持北京 的利益，並幫助解決可能破壞穩定的房屋短缺問題。報導又引述接近中央官員消息稱，發展商被告知「遊戲規則已經改變」，中央不願意再容忍「壟斷行為」。

明報報導，地產建設商會昨天舉行執委會例行會議，商會秘書長龍漢標會後重申，不止土地房屋問題，在各種社會、經濟及民生問題上，商會一直與港府及各界商討解決辦法，商會亦有具體方案舒緩房屋問題，「不過今日未能交代」。問到事件會否對商會或會員造成壓力，龍漢標認為，由於從未聽過有關消息，看不到有壓力。

另外，香港無線電視台報導，香港合和實業主席胡應湘表示，他沒聽聞北京中央向香港房地產 商施壓，要求他們解決房價過高的問題；也不認為香港房地產商的「遊戲規則」已經改變。

他說，即使內地也沒有發生這種事，北京方面不會直接干預香港房地產商，因為居住問題是香港自身問題，這必須由香港自行解決。

但胡應湘表示，北京方面有責任督促港府解決住房問題，令港人安居。