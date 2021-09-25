金融中心指數 港升至全球第3

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 當局公布，根據英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院昨天聯合發表的全球金融中心指數報告，香港的總排名較今年3月上升一位至全球第三，前兩名是紐約、倫敦。

港府發言人表示，根據這份報告，香港在各類競爭力領域中（包括人力資本、基礎設施、金融業發展水平，以及聲譽和綜合）繼續名列前茅；這明確肯定香港作為全球領先金融中心的地位與實力。

港區國安法實施後，外界一直擔心美國等西方國家對香港實施制裁，以致動搖香港的金融中心地位。

另外，香港經濟日報報導，香港財政司司長陳茂波表示，內地房地產商恒大集團 的債務危機不會在香港引起系統性風險；他呼籲投資者不要亂了方寸。

陳茂波說，香港是全開放經濟體，任何消息都可能令香港市場波動，但港府、金管局、證監會和交易所管理層經常見面，每天監察著市場的穩定性。他說，投資者固然要管理好自己的風險，但也要對香港市場的運作及穩定性有信心，「不用亂了方寸」。

陳茂波舉例說，香港銀行體系對內地相關企業的借貸，只占銀行資產的16%，單計內地房地產企業，比例更低，而且大都有抵押品保障。

此外，香港銀行具呆滯、虧損風險的特定分類貸款 只占0.84%，即使有個別銀行貸款給恒大，他有信心不會構成風險。

在證券層面方面，陳茂波指出，券商對於恒大的風險承擔不多，沒有跡象顯示恒大事件牽連其他內地的地產股；目前來說，事件不會在香港引起系統性風險。