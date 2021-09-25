陶才子「封咪」別港 老醫護無意戀棧

身兼多職的作家、電台主持陶傑，宣布「封咪」離港。（取材自維基百科）

繼「香江第一健筆」林行止封筆，引來一陣感慨之後，周末「香江第一才子」陶傑也宣布已「封咪」離港，引來又一波的感嘆。在這些名筆名嘴之外，香港 還有不少人默默地去，對這個社會的運作已有實質影響，其中前線醫護人員被延長僱用年齡，人稱她們要老當益壯了。

粵語「封咪」，意思是如封筆般封住不用麥克風了。陶傑是那種多種角色於一身者，除了是專欄作家和暢銷書作者，他還主持一個香港老牌的電台文化清談節目「光明頂」。看來他這回終於離港，跟這節目有些關係，因為他說電台公司和自己都認為，要放大假了。

陶傑寫起字來中英文俱佳，也以敢言善論被香港人喜歡，多年來他都用那種嬉笑怒罵的方式，批評各地方的文化陋習，剖論各種政府及官員，特別是香港的奇人怪事和港府的主要官員。

陶傑是悄悄離開香港，到了英國才透過臉書告訴大家的。昨天他說離港前畫了幾張寫生：漁村、街市，還有維多利亞港黃昏的光明頂。又說「人間的離合悲歡有如夕照，是短暫的，然而黑夜與白晝的輪迴是永恆的。許多年來在香港寫生無數，要以這幾張心情最複雜。」

像陶傑那樣靜悄悄離開香港的大有人在，社群媒體顯示，這些天香港機場仍然熱鬧，赴英國的航班仍然爆滿。也許是人走得多了，那些早前強烈否認香港有移民 潮的特定媒體，最近不再指責有人造謠，轉而大批判那些離開香港的年輕人，說他們把家人、老人扔在香港是「缺德」的行為。

相關的當局也被迫出手消減移民潮的後患了。據說醫生護士是離港最多的界別之一，香港醫院管理局已被迫推出措施舒緩人手流失，包括延長前線醫護人員的僱用年齡至65歲。

但老馬未必戀棧。公共醫療醫生協會會長凌霄志認為，據局方數字過去有七至八成的醫生都並非因退休 而流失，現時提出延長退休年齡解決人手不足問題，相信效用不大，現時離開的醫護人員，大部分是移民或投身私營市場。香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文也說，因工作壓力大，本身已甚少醫護前線會工作至60歲退休，再延長退休年齡作用不大。