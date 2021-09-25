3天4骨幹被捕 主張本土學生組織賢學思政解散

賢學思政召集人王逸戰(左)、前祕書長陳枳森(右)20日遭香港警務處國家安全處拘捕。（取材自臉書）

國安法下又一香港 本土組織解散，學生組織賢學思政24日深夜突然宣布解散，據了解，該組織三天內有四名骨幹成員被捕。

香港01報導，賢學思政24日深夜在Facebook專頁宣布解散。稱因組織現時已再無運作空間，即日起遣散組織所有成員及義工，並停止組織一切事務。

解散公告指自2020年5月成立，幸一路上獲各位有心人支持。對此感激並願眾人能平安、珍重。另外，將開放最後一次產品訂購，望能將大量的剩餘貨品售出，所有貨品均自由定價，所得款項會支援被羈押的成員、前成員，如支付羈押期間所需的物資費用及律師費等。

賢學思政24日深夜宣布解散。（取材自臉書）

報導稱，賢學思政是主張本土主義的學生組織，去年5月26日成立，是港區國安法實施後少數仍在運作的組織，本月受到大力掃蕩。香港警方國安處20日拘捕賢學思政三名骨幹成員，包括20歲拘捕王逸戰、18歲前發言人朱慧盈及20歲前祕書長陳枳森，事隔兩日，22日拘捕賢學思政19歲發言人黃沅琳。

四人被控以串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，不准保釋。該案押後至11月3日在西九龍法院再訊，以等侯轉介區域法院所需的文件。

另據了解，賢學思政成員被控「煽動」顛覆國家的理由，大多是涉及在今年六四天安門 事件32周年前後、6月12日反送中 兩周年紀念、香港七一（主權移交日）周年，在街上發放傳單，被指涉嫌宣傳未經批准的集會及煽動。