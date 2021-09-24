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港醫護流失惡化 醫管局准延後5年退休

香港新聞組／香港24日電
醫管局大會通過兩大人力資源措施，包括讓員工的退休年齡由60歲延長至65歲。(本報資料照片)
醫管局大會通過兩大人力資源措施，包括讓員工的退休年齡由60歲延長至65歲。(本報資料照片)

香港醫護人手流失正在惡化，醫院管理局大會昨通過兩項挽留人手措施，包括將臨床前線醫護退休年齡由60歲延長至65歲，預計未來10年額外耗資逾59億港元（約9.13億美元），另增副顧問護師，提供額外晉升階梯。

香港01報導，被問到政府宣誓即將擴展到公營機構，會否引發新一輪流失潮，醫管局主席范鴻齡表示仍然希望前線醫護毋須宣誓，但仍然等待政府決定，醫管局會跟隨，難言宣誓對醫護離職影響。

另據明報報導，范鴻齡稱目前醫護流失情况「正在惡化（deteriorating）」，2020/21財政年度醫生及護士流失率分別為4.1%和5.8%，但由去年7月起計12個月，有關流失率各增至4.9%及6.7%。他說，醫生流失率未達超過6%的歷史高位，但護士流失率「相當高」，有必要盡快推出措施挽留人手。

范續稱，醫護離職原因不能一概而論，當中包括移民、私營執業、休息一段時間等，又相信當局「挽留不到」有意離港或到私營的年輕同事，期望透過新措施吸納醫護繼續服務市民。他補充，當局推算的延任人數是參考以往退休重聘計畫，整體有兩成醫護會參與，期望將比例提升至逾四成，目前感覺整體同事意見「正面」。

據報導，范鴻齡說，按人事部推算，未來10年會有1000名醫生、5000名護士及1萬名支援人員年屆60歲退休年齡，當局希望部分臨床前線醫護可留任醫管局服務市民。人事部會於有關醫護年滿55歲時，主動聯絡他們協商延任安排；另提供彈性安排，包括轉醫院、轉職位、轉兼職等，都可因應個別情况「度身訂做」。至於管理層或行政職系，只有很例外的情况才可延任，例如轉職前線臨床崗位。

當局預計，延長退休年齡安排將於未來10年額外增加59億港元開支。報導稱，醫管局行政總裁高拔陞預料，未來5年會有1650名專業醫護員工及4000名支援人員延任，分別占退休員工的43%和55%。按專業醫護職系分類，當局估算有325名醫生和1160名護士延遲退休，占有關職系退休員工的75%及45%。

至於護士晉升，高拔陞說，醫管局初步希望配合護士管理局訂立的專科護士註冊資格，鼓勵護士向專科發展，並透過改善晉升階梯，令護士發展更全面。如專科護士投考新設的副顧問護師，可獲優先考慮。由明年起，當局會陸續增聘超過140名副顧問護師。

退休 香港 移民

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