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後國安時代 港澳辦增設安全、宣傳司

香港新聞組／香港24日電
清華大學港澳研究中心主任王振民。（取材自百度百科）
清華大學港澳研究中心主任王振民。（取材自百度百科）

香港反送中運動後，主管香港及澳門事務的中國國務院港澳事務辦公室近期增設安全事務司和宣傳司。港媒報導，北京此舉是為加強國安工作協調與香港輿情控制。

中國國務院港澳事務辦公室官網指出，港澳辦現有9個內設機構，屬於正司局級，依次是秘書行政司、綜合司、政研司、聯絡司、交流司、法律司、宣傳司、安全事務司、機關黨委（人事司）。

宣傳司和安全事務司為新增設機構。中央社引述香港媒體報導，經歷「修例風暴」（反送中），港澳辦作為中共中央港澳領導小組的辦公室，其職能有所升格及更加實體化，並擴大編制，增添人手。

報導引述消息指出，進入「後國安（港區國安法）時代」，北京方面認為，港澳辦有必要成立安全事務機構，以便統籌協調相關工作；也有必要加大宣傳工作，展開輿論戰，以掌握港澳輿情。

報導引述消息透露，港澳辦安全事務司司長由北京清華大學法學院教授、香港中聯辦前法律部部長王振民擔任，宣傳司司長由中國全國港澳研究會副會長兼秘書長曾健擔任。

據了解，王振民是基本法專家，曾任全國人大香港基本法委員會委員、中聯辦法律部部長，去年就傳出他借調中央港澳領導小組，參與制定港區國安法。

曾健畢業於北京大學，長期在港澳辦工作，曾任港澳辦政研司副司長，也曾在香港工作多年，擔任中聯辦研究部部長，去年擔任港澳辦港澳研究所所長、全國港澳研究會秘書長。過去一年，港澳研究會組織多次重要研討會，就港區國安法和改革選舉制度發聲、定調。

港澳辦官網顯示，宣傳司的工作是承辦涉港澳新聞宣傳相關工作，包括港澳駐大陸媒體和記者管理，以及新聞發布等；安全事務司則承辦涉港澳維護國家安全相關協調工作。

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