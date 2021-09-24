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國安法拔刀 港禁慶雙十 可紀念辛亥革命

香港特派員李春、記者林汪靜／綜合報導
圖為早年「雙十節」當天，香港街頭飄揚的「青天白日滿地紅旗」。（Getty Images）
圖為早年「雙十節」當天，香港街頭飄揚的「青天白日滿地紅旗」。（Getty Images）

一年一度的雙十節慶祝活動，今年在香港將被全面叫停。港府保安局長鄧炳強警告說，雙十節懸掛青天白日滿地紅旗、叫相關口號都是嚴重罪行。但一個名為「香港各界紀念辛亥革命110周年大會」活動23日在香港舉行，香港署理行政長官陳茂波和大陸駐港中聯辦官員出席。

鄧炳強接受一家報章訪問時，警告香港市民不要在10月10日的「雙十節」，意圖做出「將台灣中國分裂出去」的行為，或者鼓勵或煽動他人做出相關行為，指相關行為屬嚴重罪行，當局必然會果斷執法。

鄧炳強沒有明言，什麼是意圖做出「將台灣從中國分裂出去」的行為，但指高舉或掛起青天白日滿地紅旗、叫相關口號等是否違法，會按個別情況處理，是否存有意圖是一個重點，若真心想「將台灣從中國分裂出去」，當局一定會找到證據。

台灣陸委會副主委李麗珍23日對港府警告民眾勿慶祝雙十表示，「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。」她說，孫中山先生在1911年揭竿起義推翻滿清的封建專制，造建中華民國，革命的過程跟香港的關係很密切，所以香港各界也有舉辦慶祝活動，希望港府能夠正視歷史事實，毋需過度解讀，應保障民眾的言論集會等自由人權。

據來自在港台灣社團的消息，今年雙十節慶祝活動承受壓力，各團體以紀念辛亥革命活動的名義，訂餐廳酒樓等活動場所，均不斷傳來取消的消息。預料今年將是香港首個沒有雙十節紀念活動之年。

過去每年雙十節都有親台或親國民黨人士在香港舉行慶祝活動。香港數個已舉辦數十年雙十節升旗典禮及慶祝活動的團體，在去年港區國安法實施後的第一個雙十節，就已經遭遇各種阻擾而被迫取消。

曾長期參與籌辦每年香港雙十節慶祝活動，甫於今年7月因區議員宣誓制度，宣布辭任香港元朗區議員及區議會副主席的麥業成，去年接受BBC中文網專訪時指出，活動取消是被香港政府技術性干擾所致，也是受到港區國安法通過實施後的影響。

BBC中文網報導，紅樓是當年辛亥革命在香港根據地之一，被香港官方列為古蹟。傳統親國民黨團體每年都會在此慶祝雙十節，但去年活動就因紅樓業主不願出借場地，中山公園也被種滿帶刺植物，藉以干擾人群聚集而無法舉辦。

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