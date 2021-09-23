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港學生組織「賢學思政」發言人 遭通緝自首被捕

香港新聞組／香港23日電
香港警方拘捕學生組織賢學思政發言人黃沅琳。（取材自香港電台）
香港警方拘捕學生組織賢學思政發言人黃沅琳。（取材自香港電台）

香港警方國安處繼20日就賢學思政3名成員，包括20歲王逸戰、18歲朱慧盈及20歲祕書長陳枳森，涉嫌串謀煽動顛覆國家政權罪作出拘捕後，事隔兩日，人員22日在旺角區再以同樣罪名，拘捕賢學思政另一成員黃沅琳，她正被扣留調查。

綜合媒體報導，被捕19歲的黃沅琳，為賢學思政發言人。22日警方拘捕她，是就20日賢學思政拘捕行動的延續。

消息稱，黃沅琳亦是國安處拘捕目標，但當日警方未能找到她，於是發出通緝令。至22日凌晨，黃沅琳到九龍旺角警署自首被捕。她涉嫌違反香港國安法的第22及23條「串謀煽動他人實施顛覆國家政權」罪，正被扣查。警方稱行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

王逸戰等三人昨天首次在西九龍裁判法院出庭，法官押後至11月初審訊，三人暫不准保釋。

賢學思政是主張本土主義的學生組織，去年5月26日成立，是港區國安法實施後少數仍在運作的組織。

今年6月11日，警方曾逮捕王逸戰及黃沅琳，指他們此前曾派發傳單，裡面的圖片印有「武力抗爭就係（是）最後出路」的字句，傳單並呼籲市民到旺角及銅鑼灣參加未經批准的集結，同時宣傳、鼓吹使用武力抗爭。

警方當時指控王逸戰及黃沅琳涉嫌觸犯煽惑他人參與非法集結及宣傳或公布未經批准集結罪，兩人其後獲准保釋。

香港 港區國安法 通緝

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