我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫苗涵蓋率突破5成 累計接種逾1358萬劑

重開休士頓、成都總領館？秦剛：美方需先有行動

陳同佳案 潘曉穎母親盼重新考慮在港審案

記者羅印冲、呂佳蓉／綜合報導
潘曉穎的母親表示，希望管浩鳴幫忙勸說各方盡快解決問題。（取材自香港電台）
潘曉穎的母親表示，希望管浩鳴幫忙勸說各方盡快解決問題。（取材自香港電台）

陳同佳案受害者潘曉穎的母親前天透過媒體表示，已經是第四個中秋沒有和女兒一起過，仍然痛心難過。她表示，既然現時香港台灣雙方各持己見，是否可以重新考慮在香港審理這宗案件，希望港府能在本屆任期內解決案件。

在台涉嫌殺害女友的陳同佳（中）。（路透資料照片）
在台涉嫌殺害女友的陳同佳（中）。（路透資料照片）

綜合媒體報導，潘曉穎母親除了希望港府重新考慮在香港審理該案，還希望聖公會教省祕書長管浩鳴，幫忙勸說各方盡快解決問題，包括由陳同佳親自帶上證據到台灣投案。潘曉穎母親透過MIHK TV播出她的錄音。

香港保安局昨對此回應稱，只要台灣當局不再政治操弄，容許陳同佳入境台灣，雙方警務單位即可展開安排研究，以認真及務實的態度處理事件，案件就能了結。

香港保安局回應此問題時指出，香港現在沒有法例容許政府強行將陳同佳送到台灣，港府也沒有權就自首的事代替陳同佳作決定或安排。至於潘曉穎母親質疑警方向陳同佳提供安全屋的作法，保安局指，不評論任何人是否受警方保護。

管浩鳴則指出，十分明白潘曉穎媽媽的感受，相信任何關連到這件事的人，都不會有好心情。至於陳同佳何時去台灣自首，要視乎有關手續批准的時間。

此外，據香港政府網發布，港府保安局長鄧炳強與俄羅斯司法部長，21日分別代表香港政府及俄羅斯政府，透過視訊會議簽署刑事事宜相互法律協助和移交被判刑人的雙邊協定。

據發布，鄧炳強在簽署儀式中表示，香港和俄羅斯均致力通過國際合作打擊罪案。21日簽訂的刑事事宜相互法律協助協定和移交被判刑人協定，標誌兩地在司法合作方面邁出重要一步。

根據香港基本法，在北京授權下，港府可與外國就司法互助關係作出適當安排。

移交被判刑人協定體現了香港和俄羅斯雙方的共同信念，就是容許被判刑人返回原居地服刑，免除語言和文化障礙，而其親友又能更經常探望，有助他們改過自新。因此，香港政策是盡量促進香港與其他司法管轄區進行這類移交。

香港 台灣 俄羅斯

上一則

港學生組織「賢學思政」發言人 遭通緝自首被捕

下一則

香港長洲大批魚群跳上岸 賞月民眾驚喜歡呼

延伸閱讀

港保安局長警告港人 慶「雙十」恐因違反國安法遭嚴懲

港保安局長警告港人 慶「雙十」恐因違反國安法遭嚴懲
女權記者黃雪琴 赴英留學前與送行維權友人一起失聯

女權記者黃雪琴 赴英留學前與送行維權友人一起失聯

中國證實與俄羅斯、巴基斯坦代表共赴阿富汗 商討局勢

中國證實與俄羅斯、巴基斯坦代表共赴阿富汗 商討局勢
重現啟德機場 「金錢帝國」勾懷念

重現啟德機場 「金錢帝國」勾懷念

熱門新聞

李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

2021-09-17 13:00
2015年9月中國國家主席習近平（右二）偕夫人彭麗媛抵達美國華盛頓國是訪問，時為美國副總統的拜登與夫人到機場迎接。（新華社資料照片）

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

2021-09-18 08:59
深圳一樓盤業主集體請願退房。 （取材自中國基金報）

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

2021-09-20 08:00
據傳中國當局打算將恒大集團分為三個實體，將這家搖搖欲墜的地產開發商變成一家國企。路透

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

2021-09-22 17:04
嫁給山西首富李兆會（左）的車曉，因個性不適合離婚。（新華社資料照片）

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

2021-09-16 08:00
被告家屬曝光了一張當晚飯局照片。 (取材自上游新聞)

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

2021-09-15 13:00

超人氣

更多 >
北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企
美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免
新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話
美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」

美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」
來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問

來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問