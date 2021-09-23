京打壓房地產？港商：基本法列明遊戲規則無得改

中原集團主席施永青表示，中央打壓地產商的說法言過其實。（Getty Images）

路透日前引消息報導，指中央向港地產商施壓，要求解決房屋問題，亦不再容忍壟斷，地產股一度大跌。中原集團主席施永青表示，中央打壓地產商的說法言過其實，亦不可能「指示」地產商要合作，「地產商又不是他的黨員，怎麼能指示他們」。他認為，私有財產等權利已列明在基本法，遊戲規則「無得改」，但就建議加快審批農地改畫，以及改組城規會。

立場新聞報導，施永青22日在港台節目上表示，不相信中央可以「指示」地產商合作，「地產商又不是他的黨員，怎麼能指示他們」，認為打壓地產商的說法言過其實。他認為，地產商在處理房屋問題上有重要角色，中央要尋求地產商協助，「無理由要找地產商開刀，逼他埋牆角」。主持人澄清，報導用上「傳遞信息（sends message）」字眼，施永青回應說，「傳遞信息，就不算指示」。

報導內亦提及「遊戲規則已經改變」，施永青引述基本法指，港人買賣私人房屋有保障，即使政府以公眾利益為由收回土地，亦要作出合理補償，強調遊戲規則「無得改，怎麼可以改」。至於壟斷問題，他則稱，香港 本身有競爭法處理壟斷，地產商亦歡迎外資及中資加入市場。他認為，香港的地產商與內地地產商不同，內地有房屋過剩問題，形容內地地產商已完成「歷史任務」，因此中央有一定程度制約，但香港的房屋供應不足，港府只會想地產商「多蓋點房、快點蓋房」。

他認為，目前港府審批農地改畫過慢，補地價的金額亦與市場脫節，如可改善則地產商可以建更多房屋。他又建議城規會改組，將提高住宅供應量放在壓倒性的優勢位置，增加土地供應，「當人都沒得住，有些綠地可能要犧牲」。

另據香港01報導，施永青一再重申，地產商屬商業機構，以謀利為目的，「你幻想商業機構不以謀利為目的，等於幻想小業主賣樓不想賣貴，會不會有小業主賣樓時，為了香港多些人買得起樓，賣樓時賣便宜點呀？」施強調要有宏觀的房屋政策才解決到房屋問題。

對於外電報導，北京 中央要求香港各大房地產商協助港府解決房屋問題，「不容許壟斷」，香港行政長官林鄭月娥 不作評論。

林鄭昨被記者詢問有關報導時說，房地商持有的私人土地，若港府有需要時，可運用公權力收回並發展公營房屋。