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疫情趨緩、消費券帶動 港中秋食肆生意3.6億 達疫前9成

香港新聞組／香港23日電
香港迪士尼樂園推出萬聖節特餐，及萬聖節主題「打卡必選」等系列美食，十分抓人眼球。（中通社）
香港迪士尼樂園推出萬聖節特餐，及萬聖節主題「打卡必選」等系列美食，十分抓人眼球。（中通社）

22日是中秋節翌日公眾假期，新冠疫情穩定，加上消費券推出帶動氣氛，不少酒樓座無虛席，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，相信中秋整體生意較去年增長25%，生意額達3億6000萬元（港幣，下同，約4623萬美元），回復至2018年疫情前4億生意額的9成水平。有商場亦指中秋人流佳，較去年同期升逾三成，平均生意亦按年升二至三成。

綜合媒體報導，香港餐務管理協會主席梁振華於電台節目中指出，香港新冠疫情穩定，已有長時間「清零」，加上港府推出電子消費券，整體生意較去年多5成。中式酒樓今年的月餅銷情理想，較去年增長約3成。

21日中秋節當天，香港下班時段不少燒味店生意大好，大批市民排隊購買燒味，準備與家...
21日中秋節當天，香港下班時段不少燒味店生意大好，大批市民排隊購買燒味，準備與家人歡度佳節。（中通社）

梁振華指，近日有很多大型中式食肆已轉為D類餐飲處所，每桌可坐12人，與最多6人一檯的C類食肆比較，生意額或相差一倍以上。

黃家和表示，約75%的食肆從業員已接種新冠疫苗，令更多餐廳加入每枱6人的C類食肆，目前共有3500間C類及每枱12人的D類食肆，占總體兩成左右，有助中秋節生意額，預料11月中相關食肆會進一步增加至35%。他也建議政府取消C類食肆營業時間限制，及D類的人數上限，如此一來，市道暢旺氣氛能持續至聖誕節和除夕旺季。

寶湖飲食集團董事副總經理周超常向TOPick透露，集團旗下6間食肆今年生意額較去年大增6成。另外，九龍果菜同業商會理事長張志祥指出，今年中秋整體水果籃的銷量與去年同期相若，但較正常情況下仍然減少30%生意，而市民願意付出的價錢亦較以往減少，以往普遍買1500元，今年預算下降至1000元。

過節除食飯外，不少市民亦選擇到商場消費。新地指旗下15大商場人流較去年同期升逾三成，其中餐飲、電子產品及珠寶手表生意亦連帶受惠，平均生意按年升二至三成。

此外，曾面臨倒閉危機的海洋公園，轉型升級水上樂園，也選在中秋節開幕，園方估計每天將迎接4000人入園。

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