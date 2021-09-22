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習近平早說過 地產商左右治港政策時代不復返

香港新聞組／香港22日電
外傳北京要求香港地產商助解住房問題，港媒報導，個別發展商已「聞風而動」，近月積極參與「土地共享先導計畫」。圖為香港首富李嘉誠。（路透）
外傳北京要求香港地產商助解住房問題，港媒報導，個別發展商已「聞風而動」，近月積極參與「土地共享先導計畫」。圖為香港首富李嘉誠。（路透）

外電近日指北京要求香港地產商助解住房問題，表明市場遊戲規則已改變，不再容忍壟斷行為，引發市場震盪；港媒則說，習近平2018年就在內部會議表明，地產商左右治港政策的時代不復存在。香港特首說不評論事件，卻稱中央關心香港民生議題。香港地產商會24日將開會討論有關事件。

香港01昨報導，事實上，北京對香港地產商早有微詞，特別是2019年「反送中」運動期間，各大地產商初期保持沉默，直至中國官媒批評，才陸續發聲明支持「止暴制亂」。

同年9月，中共黨媒「人民日報」發表題為「解決住房問題，香港不能再等了」評論員文章，文中提及「地產商是時候釋放最大善意，而不應只打自己算盤、囤地居奇、賺盡最後一個銅板」。

報導說，只是時隔近兩年後，香港住房問題毫無明顯改善。中國國務院港澳辦主任夏寶龍今年7月罕見地針對具體民生政策明確提出「四個期盼」，「期望大家揪心的香港住房問題，必將得到極大改善」。

報導引述消息人士說，中國國家主席習近平曾於2018年一場港澳工作協調小組內部會議表明，「商界左右中央治港政策的日子不復存在」，其中的「商界」就是指地產商。

報導表示，個別發展商已「聞風而動」，近月積極參與「土地共享先導計畫」，但是這種「小動作」，恐怕難以讓北京滿意。

香港特派員李春／香港22日電

外電指北京中央召集香港地產商開會，告之「遊戲規則已經改變」。香港地產建設商會執委會主席梁志堅昨表示，未知有沒有個別地產商曾與中央官員會面，地建會24日有例行會議，屆時會討論有關事件。

梁志堅說，北京中央最關注是有人囤地，但商會會員均已作澄清，數間大型發展商亦相繼捐出農地，以增加短期供應。若市場沒有樓賣，受影響的不單是發展商，逾百行業都會受衝擊。

港媒報導，北京有意出手整頓香港地產商，並透露習近平直言，香港商界影響中央治港政策...
港媒報導，北京有意出手整頓香港地產商，並透露習近平直言，香港商界影響中央治港政策的日子已一去不復返。圖為香港證交所大樓的電子廣告牌顯示恆生指數下跌0.5%。（歐新社）

港股恆生指數在北京召見香港地產大亨消息重壓下，港股恆生指數20日大挫800點，21日港股低開後反彈，走勢反覆，地產分類指數高收近3%。李嘉誠的長實升逾4%收市，李兆基的恆基地產地亦升逾2%。

香港 北京 中國

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