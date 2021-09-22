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香港中國維權律師關注組 宣布月內解散

香港新聞組／香港22日電
中國維權律師關注組決定本月解散，其網頁無法正常顯示。（中國維權律師關注組網頁截圖）
中國維權律師關注組決定本月解散，其網頁無法正常顯示。（中國維權律師關注組網頁截圖）

香港的「中國維權律師關注組」（下稱關注組）昨日決定本月內解散，目前已啟動自動清盤程式，關注組董事也將會辭任。關注組前主席何俊仁日前發表聲明，宣布辭任維權律師關注組所有職務，並退出關注組。＿

中國維權律師關注組是一個關注內地維權律師的民間組織，成立於2007年1月20日，創辦成員包括支聯會副主席何俊仁、民主黨前主席劉慧卿等，主要由香港法律界人士及立法會議員組成。關注組成立以來，一直致力維護遭受政治打壓及威脅的內地維權律師及法律工作者，例如陳光誠，高智晟等。

明報報導，警方國安處早前要求「中國維權律師關注組」等組織提交資料，期限昨日屆滿。關注組昨日宣布決定本月解散，已啟動自動清盤程序，董事亦將辭任，並稱已回覆警方，未透露進一步詳情。董事劉慧卿表示律師建議「什麼都不能講」。

據報導，關注組當年獲何東後人、何鴻卿爵士捐款360萬港元（約46.2萬美元）。在2015年內地「709大抓捕」後，關注組持續發起默站和遊行，聲援被捕的內地維權律師。何俊仁去年曾慨嘆，香港已出現普遍自我審查，擔憂「港版709」或在不久將來出現。

報導稱，關注組的臉書專頁、推特帳戶均已被刪除，官網亦僅顯示解散公布，僅YouTube頻道未被刪除，而對上一次上載影片為兩年前。

中國 香港 遊行

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