香港中秋食肆生意增5成 維園賞燈湧人潮

港島維多利亞公園21日展示多組燈飾，不少市民飯後，與親友來拍照留念。（中通社）

昨日是中秋佳節，維園、利東街等多地都設有中秋花燈，供市民打卡，氣氛熱鬧而溫馨。當中維園的六個足球 場展示了高達六米的迴旋木馬燈飾，以及由中小學學生親手製作的花燈，造型包括千姿百態的紅鶴、共聚天倫的大象等。到場的小朋友們手提燈籠、螢光棒等嬉戲奔跑，雖戴著口罩，仍難掩興奮心情。

大公報報導，疫情 之下，大坑舞火龍活動第二次取消，不少場地亦無法設表演和文娛活動項目，令人可惜。不過，維園、沙田公園及天水圍公園等地仍有濃厚氛圍，各自設立了五彩斑斕的中秋燈飾。維園人潮墟冚，場外人龍「打蛇餅」，有人輪候了近一小時。

除了外出遊玩，不少家庭選擇外出聚餐慶中秋，香港餐務管理協會主席梁振華表示，飲食業界今年中秋的生意，料較去年增加五成以上。他又說，很多食肆昨晚預訂爆滿，部分酒樓更可能做到兩輪生意。

昨日在九龍城街市，有市民一早去買菜，準備晚上和家人一起吃飯過節。有市民說，早前刻意預留消費券至昨日用來買雞，覺得不用花自己的錢過節，特別開心。亦有市民說，今年疫情較緩和，能一家人聚餐，心情不一樣，故買了雞、魚及鮑魚等，打算過節加餐。

港島維多利亞公園21日展示多組燈飾，不少市民飯後，與親友來拍照留念。（中通社）

除了酒樓、街市生意轉旺，中秋燈籠也好賣。有紙紮舖負責人表示，雖然燈籠來貨漲價，平均每個加價十元八塊，但今年賣了過千個，他形容喜出望外。款式方面，傳統的手作燈籠比新潮的更好賣，「年輕人都愛懷舊風」。

港島維多利亞公園21日展示多組燈飾，不少市民飯後，與親友來拍照留念。（中通社）

至於近年變了市民「打卡」勝地的元朗大橋街市「燈籠街」，近日很多人專程到來選購，心水之選包括兔仔、金魚、楊桃等款式。有家長對傳媒笑說，「小時候都係玩呢啲，現在買給子女玩，都算是另一種傳承。」

海洋公園水上樂園 昨日正式開放迎客，正值中秋佳節，不少市民攜全家「上陣」。早上10時開閘前，已有逾百人在公園外排隊等候。