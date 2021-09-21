港警突襲 再拘學生組織「賢學思政」3成員

香港實施國安法後，少數仍在運作的學生組織之一「賢學思政」，20日傳出召集人王逸戰（中）、祕書長陳枳森和前發言人朱慧盈等，遭警務處國家安全處拘捕。（路透）

警方國安處20日上門拘捕學生組織「賢學思政」3名成員，包括召集人王逸戰、祕書長陳枳森及前發言人朱慧盈，涉嫌違反港區國安法 23條串謀煽動顛覆國家政權。

來源：香港 電台視像新聞臉書 專頁

「賢學思政」20日早上9點25分在臉書上發文，指出「警方國安署今晨6：40上門拘捕召集人王逸戰及祕書長陳枳森，詳情將稍後公佈」。而「香港浸會大學學生會編輯委員會」臉書20日早上9點54分發出的貼文指出，「今日（20日）清晨約7時，本校學生、前賢學思政發言人朱慧盈接獲國安處來電，要求她到其住所協助調查。她約兩小時後抵達住所，國安處人員已在其家中等候。」

香港警方20日早上上門拘捕本土派學生組織「賢學思政」成員。（取材自臉書）

「賢學思政」於去年5月成立，王逸戰、陳枳森及一名義工7月1日在旺角西洋菜街一帶分發宣傳單，警方先前懷疑內容有煽動性成分，以涉嫌分發煽動刊物罪拘捕3人。

明報報導，警方指賢學思政涉嫌透過社交網站及擺放街站宣揚煽動仇恨政府、不服從法律、顛覆國家政權及分裂國家的言論，並指該組織為「志同道合」者設聚腳點，及向在囚者提供物資「招攬追隨者」。警方會全力調查組織資金來源。

據報導，警方其後押解王逸戰到葵涌華星工業大廈24樓一個倉庫蒐證，檢獲約40箱準備送往懲教院所給在囚者的食品及日用品，並檢走一批街站物資。其後再將王押到到賢學思政位於旺角好景商業大廈28樓的單位蒐證。賢學思政租用該單位開設「不二」，稱之為「公共空間」，昨起停業。店員阿盈表示，中午有10多名便衣警員押送王逸戰到門外，爆門而入，取走平板電腦、明信片等。

報導稱，警方國安處高級警司李桂華指，賢學思政去年5月成立，共41次擺放街站，涉在國安法生效後仍透過社交網站及街站宣揚煽動仇恨政府、顛覆國家政權等，顯示故意違國安法。

另據香港01報導，支聯會將於9月25日舉行特別會員大會，議決是否解散支聯會。現時在獄中的支聯會主席李卓人及前副主席何俊仁，通過信件公開呼籲主動解散支聯會。